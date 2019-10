Insolvenz: Bayreuther Porzellanfabrik stellt Mitarbeiter frei

Acht Wochen nach Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat sich die Porzellanfabrik Walküre in Bayreuth von mehr als der Hälfte ihrer Mitarbeiter getrennt. 46 von 72 Mitarbeitern seien freigestellt worden, teilten die beiden Geschäftsführer mit.

Verhandlungen mit Betriebsrat stehen an

Produktion und Geschäftsbetrieb gingen daher nur eingeschränkt weiter, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. In Kürze will die Geschäftsführung Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan mit dem Betriebsrat beginnen.

Sanierung in Eigenverwaltung

Die Porzellanfabrik setzt auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Eigenverwaltung zur Sanierung ihres Betriebes fort. Das Amtsgericht Bayreuth habe, dem Antrag der Geschäftsführung der traditionsreichen Porzellanfabrik entsprechend, nun die Eigenverwaltung angeordnet, so die Geschäftsführer.

Geschäftsführung weiterhin in der Verantwortung

Das Eigenverwaltungsverfahren bietet Unternehmen einen rechtlichen Rahmen, um sich bei laufendem Geschäftsbetrieb neu aufzustellen. Anders als im Regelinsolvenzverfahren bleibt dabei die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung, die die Sanierung selbst steuert und den Geschäftsbetrieb fortführt.

Walküre stellte Insolvenzantrag im August

Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hatte die Porzellanfabrik Walküre Anfang August Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Als Gründe wurden deutliche Umsatz- und Auftragsrückgänge genannt.