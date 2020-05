Insolventer Autoteileversand ATP an Investor verkauft

Der insolvente Autoteileversand ATP mit Hauptsitz in Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist an einen Investor verkauft worden. Das teilt Insolvenzverwalter Volker Böhm mit.

250 Arbeitsplätze gesichert

Demnach wurde am Freitag der Kaufvertrag mit der SAG Group aus der Schweiz unterzeichnet. Die 250 verbliebenen Arbeitsplätze seien damit gesichert. Die SAG war bereits im Dezember bei ATP eingestiegen, eine Übernahme platzte aber im Frühjahr in letzter Sekunde. Dann folgte die Insolvenz des Versandhandels für Autoteile und Werkstattzubehör.

Der Autoteileversand werde nun mit vollem Sortiment weiter geführt, teilt der Insolvenzverwalter mit.

Führender Anbieter von Autoteilen

ATP gehöre nach eigenen Angaben zu den führenden europäischen Anbietern von Autoteilen, Autozubehör und Werkstattausrüstung. Der Jahresumsatz des Unternehmens sei zuletzt bei gut 100 Millionen Euro gelegen. ATP hat Standorte in Pressath und Kirchenthumbach. Erst vor wenigen Wochen wurde 104 Mitarbeitern gekündigt.