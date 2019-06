Innovative Ideen in der Transportbranche

Wir sind Weltmeister in Sachen Logistik! Die Weltbank hat Deutschland 2018 zum dritten Mal in Folge zum Top-Standort unter 160 Ländern gekürt. Nirgendwo sonst wird so viel in die Entwicklung neuer Logistik-Konzepte gesteckt. Kein Wunder, denn der Lieferverkehr nimmt seit Jahren stetig zu, auf den Autobahnen wird es immer voller, die Innenstädte kämpfen gegen die Feinstaubbelastung.

Oberstes Ziel: Emissionen reduzieren

Auf der Transport- und Logistikmesse in München stellen bis Freitag mehr als 2.300 Aussteller aus 64 Ländern ihre innovativen Lösungsansätze vor. Unter anderem geht man der Frage nach: wie sieht moderne, digital vernetzte Logistik aus und wie lassen sich Emissionen im Güterverkehr reduzieren? Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer betonte in seiner Eröffnungsrede, Waren müssten effizient, bezahlbar und klimafreundlich von A nach B gebracht werden. Es gelte, ein klares Signal für den Klimaschutz zu setzen.

Von Lastenrad bis Transportdrohne

Es gibt bereits die vielfältigsten Ansätze: Paket-Transport per Lastenrad zum Beispiel. Der Paketzustelldienst UPS liefert bereits 97 Prozent aller Pakete in der Münchner Innenstadt mit Lastenrädern aus, betreibt hier mit 21 Radzustellern die weltgrößte Fahrradniederlassung. Pro Tag sind das 2.000 Kundenkontakte, sogenannte Stopps, allein in der Innenstadt, bei Wind und Wetter. Die Räder sind auf Radwegen, in Einbahnstraßen und auf kleinen Nebenwegen unterwegs und sind so sehr viel schneller, geräuschlos und emissonsfrei beim Kunden. Zwölf konventionelle Dieselfahrzeuge konnten deshalb in München eingespart werden, so ein UPS-Sprecher.