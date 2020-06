Innovativ in der Corona-Krise

Mit der Corona-Krise kam die Schutzmaske und so wie es aussieht, wird sie noch lange bleiben. Wo Nachfrage ist, entsteht in einer funktionierenden Volkswirtschaft auch passendes Angebot durch findige Unternehmer. Der beobachtbare Wettlauf um die "Volksmaske" bestätigt diese Theorie eindrucksvoll.

Der Oberhachinger Industriedesigner Alenko Franolic ist angetreten, den Wettbewerb zu gewinnen. Zwei Schwachstellen herkömmlicher Maskenkonzepte hat er identifiziert: Bislang vergrößert jede Einwegmaske das Müllproblem. Und für Kinder sind herkömmliche Masken viel zu groß. Genau hier setzt Franolic mit seiner Maskenidee an. Er produziert ein Maskengestell, das - einmal erworben - langfristig benutzbar ist. Als Austauschfilter dient das gute, alte Papiertaschentuch. Doppellagig in die Maske gelegt und per Druckknopf fixiert, reicht das aus fürs Schlange stehen im Supermarkt oder für den Friseurbesuch. Nach Verlassen des öffentlichen Raumes wandern die Papiertaschentücher einfach in den Abfalleimer und werden bei Bedarf durch neue ausgetauscht.