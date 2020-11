Inklusionshotel in Augsburg feiert Eröffnung

Im "einsmehr" arbeiten Menschen mit und ohne Handicap zusammen. Bei der Eröffnung am Sonntag konnten sich Besucher ein Bild davon machen, wie das Zusammenspiel funktioniert.

Wegen Corona: Eröffnung des "einsmehr" ohne große Feier

Die geplante große Feier für das neue Hotel musste corona-bedingt ausfallen. Vor allem Familien des Vereins "einsmehr" konnten aber dennoch zur Eröffnung kommen. Dieser Verein steckt hinter dem Inklusionshotel und ist ein Zusammenschluss von Eltern von Kindern mit Down-Syndrom.

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Das Hotel bietet Übernachtungen mit Frühstück an. Die 73 Zimmer wurden von einem Augsburger Architekten gestaltet. 24 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste. Die Hälfte der Mitarbeiter hat eine Behinderung. Ihnen gibt das Hotel die Möglichkeit einer Anstellung auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Sie sind in der Küche, an der Bar und im Housekeeping beschäftigt. Durch Praktika in anderen Hotels wurden sie für ihren Einsatz im Inklusionshotel vorbereitet.

Verein sammelte mehrere hunderttausend Euro Spenden ein

Das Hotel auf die Beine zu stellen hat rund 1,5 Millionen Euro gekostet, wobei ein Drittel der Kosten durch Spenden finanziert werden konnte. So richtig losgehen kann der Betrieb allerdings erst, wenn die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden.