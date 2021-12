Inklusion: Mehr Schwerbehinderte arbeitslos als vor der Pandemie

In diesem Jahr wirft die Studie einen besonderen Blick auf die Entwicklungen seit Beginn der Corona-Pandemie sowie auf das zweite Jahr der Krise.

Zahl der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung steigt

Und es zeigt sich: Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit einer Schwerbehinderung liegt im Oktober 2021 bundesweit bei knapp 166.500 und damit gut acht Prozent höher als im gleichen Monat des Jahres 2019, also vor der Corona-Krise. Bayern ist mit einem Anstieg von rund 14 Prozent im Bundesländervergleich am zweitstärksten betroffen, so das Ergebnis des aktuellen "Inklusionsbarometers Arbeit".

Langzeitarbeitslosigkeit droht

Eine Entwicklung, die laut der Studie der "Aktion Mensch" und des "Handelsblatt Research Institute" Sorgen bereitet, finden doch einmal arbeitslos gewordene Menschen mit Behinderung sehr viel schwerer in den Arbeitsmarkt zurück als Beschäftigte ohne Behinderung. Es drohe Langzeitarbeitslosigkeit.

Nach Ansicht des Behindertenbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Holger Kiesel, gebe es noch immer zu viele Vorurteile von Seiten der Arbeitgeber. "Die sind nicht leistungsfähig genug, die sind immer krank, die kann man nicht kündigen, wenn man sie ausstellen möchte, all diese Vorurteile sind da, sie sind aber zum großen Teil überhaupt nicht richtig und längst widerlegt und da brauchts einfach noch sehr viel mehr Aufklärung," so Kiesel.

Das müsse noch selbstverständlicher werden und auch sehr viel stärker gefördert werden: Menschen mit Behinderung in Arbeit zu halten, solange es geht.