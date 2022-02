Inklusion auf dem Arbeitsmarkt: Ministerin fordert Kraftakt

Menschen mit Behinderung sind neben den Langzeitarbeitslosen weiterhin die Gruppe, bei der die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt als schwierig gilt. Doch in der Firma Multimetall in Weiden sprühen die Funken. Andreas Rentsch biegt Bleche für eine Baustelle. Trotz seines Handicaps hat der 32-jährige hier eine Arbeit gefunden.

Best Practice Beispiele aus der Oberpfalz

"Wenn Du eine Lernschwäche hast, ist es immer schwer. Ich bin froh dass ich hier bin. Die Arbeit macht Spaß", sagt Andreas Rentsch. Sein Chef ist auch erst Anfang 30. Maximilian Blau hat die mittelständische Firma mit 14 Mitarbeitern von seinem Vater übernommen. Er hat zum ersten Mal einen Menschen mit Behinderung angestellt und zahlt ihm mehr als den Mindestlohn bei einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden. "Super, alle Mitarbeiter sind zufrieden und begeistert. Andreas ist ein wichtiger Mitarbeiter, auf den wir nicht verzichten wollen.", so der Geschäftsführer Maximilian Blau.

Sozialministerin: Menschen mit Behinderung als Gewinn sehen

Noch immer sind doppelt so viele Menschen mit Behinderung arbeitslos wie Menschen ohne Behinderung. Die Bayerische Sozialministerin Carolina Trautner fordert deshalb eine gemeinsame Kraftanstrengung. "Wir müssen viel Aufklärung betreiben, wir müssen viel Unternehmen überzeugen, dass Menschen mit Behinderung ihre Stärken haben und Talente haben und ein Gewinn für jeden Arbeitsplatz sind."

Trautner verweist auf die Integrationsfachdienste in allen Regierungsbezirken, die Unternehmen im Freistaat bei der Inklusion unterstützen. Mit Beratung, der Ausstattung der Arbeitsplätze, sowie mit Assistenzkräften.

Unterstützung durch Integrationsfachdienst

Beate Graf vom Integrationsfachdienst in Weiden hat gute Erfahrungen mit mittelständischen Betrieben gemacht. "Der erste Kontakt ist einfacher in den mittelständischen Betrieben , weil man schneller Kontakt vor allem auch mit dem Chef hat, und viel besser Absprachen treffen kann, bei den großen Arbeitgebern ist eher eine Hierarchie die große Hürde.", sagt Beate Graf vom Integrationsfachdienst Weiden.

Was für alle Unternehmen gilt: Die Verträge werden immer kürzer. Längere Perspektiven würden den Betroffenen mehr Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten geben, wünscht sich die engagierte Sozialarbeiterin.

Bayerische Wirtschaft startet erfolgreiches Modellprojekt

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) will mehr Menschen mit Behinderung einbinden. Alle Potentiale, so Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, müssten ausgeschöpft werden, um den Bedarf an Fachkräften zu decken. In einem Modellprojekt konnte die vbw 30 Prozent der Teilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln.