Initiative für Bitcoin-Bezahlung in Ulm und Neu-Ulm

Um nichts weniger als die finanzielle Freiheit geht es einer Gruppe von Kryptogeld-Interessierten in einem Biergarten in Neu-Ulm direkt an der Donau. Hier trifft sich gerade ein Stammtisch. Die Gruppe nennt sich "Bitcoin im Turm", weil sie sich meistens im nahegelegenen Donau-Turm versammelt. Regelmäßig veranstalten die Bitcoin-Anhänger diese Treffen und diskutieren mit Gleichgesinnten über alles rund um die Kryptowährung, die ohne Banken funktioniert und laut den Mitgliedern des Stammtischs ein hohes Maß an Datenschutz verspricht. "Es geht nicht um die digitale Bezahlung. Die gibt es immer schon. Es geht darum, dass ich selber entscheiden kann, was mit meinem Geld passiert", sagt eine Stammtisch-Besucherin, die ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit nennen will. Privatsphäre ist ihr besonders wichtig.

Technische und rechtliche Bitcoin-Unterstützung für Händler

Die Mitglieder des Bitcoin-Stammtisches aus Ulm wollen die Kryptowährung Bitcoin jetzt noch mehr Menschen zugänglich und verständlich machen. Dazu haben sie bei der Stadt Ulm einen Antrag zum "Smart City"-Projekt eingereicht. Unter diesem Dachnamen wollen Städte Konzepte auf verschiedenen Ebenen entwickeln, um digitaler und fortschrittlicher zu werden. Zum Beispiel in der Verwaltung, aber auch im Bereich Mobilität oder im Handel. Der Plan des Bitcoin-Stammtisches sieht vor, die Bürger aufzuklären, wie man mit Bitcoin bezahlt. Händlern wollen sie helfen, ihre Kassensysteme auf Bitcoin umzustellen - rechtliche und steuerliche Beratung inklusive. Die Händler würden auch von niedrigen Transaktionsgebühren gegenüber Kreditkartenzahlungen profitieren, argumentieren die anwesenden Bitcoin-Anhänger.

"Science Fiction" für Großraum Ulm und Neu-Ulm

Das Projekt wäre in Ulm angesiedelt. Durch Partner wie Hochschulen und Verkehrsverbünde wäre Bezahlen mit Bitcoin aber auch im Großraum von Ulm und Neu-Ulm möglich, so die Idee. Bundesweit wäre das einmalig, so die Teilnehmer des Stammtisches. "In gewisser Weise ist es Science Fiction. Es ist eine Idee und ein Konstrukt, das in die Zukunft gerichtet ist", schwärmt Stammtisch-Mitglied Simon. Bitcoin-Anhänger Pierre zufolge wären Ulm und Neu-Ulm dann Vorreiter. "Das ist das, was wir erreichen wollen. Ulm als Zukunftsstadt zu präsentieren."

Stadt Ulm prüft den Bitcoin-Antrag

Ob das Projekt im Rahmen von Smart-City Ulm starten kann, steht noch nicht fest. Bei der Stadt Ulm heißt es, die Projekteinreichung befinde sich noch in der Prüfung. Wenn das Bitcoin-Projekt nicht angenommen wird, will der Stammtisch mit seiner Idee trotzdem weiter machen. In kleinerem Rahmen wollen sie dann interessierte Händler und Kunden informieren, wie die Kryptowährung funktioniert. Eine der häufigen Anfängerfragen ist, wie man Bitcoin kaufen kann. Stammtisch-Teilnehmer Pierre hat dazu einen selbstgebauten Bitcoin-Automaten mitgebracht. Er ist so groß wie ein Schuhkarton. Darin verbaut sind ein Minicomputer, ein Münzleser und ein Display. Wer hier Bitcoin per Münzeinwurf abheben will, braucht nur eine spezielle App auf dem Handy, mit der man den QR-Code auf dem Display scannt. "Und das Geld ist drauf", so Pierre wenige Sekunden nach dem Einwurf der Münze.