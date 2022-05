ING Bank streicht Strafzins für Privatkunden

Deutschlands größte Direktbank, die ING Deutschland, hebt die Strafzinsen für praktisch alle Privatkunden auf. So sollen zum 1. Juli die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeld-Konten von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro pro Konto erhöht werden, teilte die Tochter der niederländischen Großbank ING mit. Damit entfalle das sogenannte Verwahrentgelt für 99,9 Prozent der Kunden und Kundinnen. Man löse das Versprechen vorzeitig ein, bei einer Änderung der Geldpolitik der EZB das Verwahrentgelt zu streichen, und das schon bevor die EZB entsprechende Maßnahmen ergreift.

Und mit der bevorstehenden Zinswende seitens der EZB, mit der viele Experten bereits im Juli rechnen, könnten andere Banken schon bald folgen. So zeigt die aktuelle Umfrage des Verbraucherportals Biallo, an der sich mehr als 20 deutsche Geldinstitute beteiligt haben, dass jedes zweite Geldhaus das Verwahrentgelt streichen will, wenn die EZB den Einlagesatz von minus 0,5 auf null setzt. Darunter sind auch die Deutsche Bank, die Commerzbank, viele Sparkassen sowie die Sparda-Bank München.

Derzeit berechnen laut einer Erhebung des Verbraucherportals rund 580 Banken und Sparkassen ein Verwahrentgelt im Privatkundengeschäft. Meist beläuft sich der Strafzins auf 0,5 Prozent pro Jahr.

An den Anleihemärkten liegen die Renditen schon jetzt deutlich im positiven Bereich. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren aktuell bei 1,07 Prozent. Anfang März lag der Zins hier noch bei minus 0,10 Prozent.