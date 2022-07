Wenn das Gas knapp wird: Infrarotheizungen als Alternative?

Spätestens seit dem "Wärmepumpengipfel" von Bundesregierung und Energiebranche Ende Juni 2022 gilt die Wärmepumpe als politisch erwünschte Patentlösung für den Gebäudesektor im Zuge der Energiewende. Wärmepumpen entziehen ihrer Umgebung Wärme und speisen sie ins Heizsystem ein. Dafür braucht die Pumpe zwar Strom - stammt dieser jedoch aus erneuerbaren Energien, ist das System nahezu CO2-neutral.

Hinzu kommt: Moderne Wärmepumpen können aus einer Einheit Strom vier Einheiten Wärme erzeugen. Das bedeutet, um vier kWh Wärme zu erzeugen, benötigen sie ein kWh Strom und drei kWh Umgebungswärme. Das ist der Hauptgrund, warum Fachleute und Verbraucherverbände reine Elektroheizungen als weniger geeignet ablehnen.

Denn die schneiden im Verhältnis eins zu eins (eine Kilowattstunde Strom erzeugt einen Kilowattstunde Wärme, nicht mehr und nicht weniger) schlechter ab und gelten daher als teurer und weniger ökologisch. Trotzdem ist damit die Debatte nicht beendet, denn auch Wärmepumpen haben Nachteile und Elektroheizungen entwickeln sich technisch weiter.

Günstiger und flexibel: Vorteile der Infrarotheizung

Vom Heizlüfter, der die Wärme direkt in den Raum pustet über Konvektoren, die in einem immerwährenden Kreislauf kalte Luft am Boden ansaugen und erwärmen bis zu Infrarotheizungen, die - einem Mikrowellenofen gleich - Gegenstände im Raum durch Strahlung erwärmen gibt es eine Vielzahl von rein elektrischen Heizsystemen.

Dabei wird zum Beispiel ein Heizstab, ein Heizwendel, eine Heizmatte oder Heizfolie von Strom durchflossen und dadurch erwärmt. Die Wärme wird dann mit Hilfe einer Flüssigkeit im Heizkörper verteilt oder direkt mit einem Lüfter in den Raum geblasen. Infrarotheizungen enthalten Platten, die mit elektrisch leitfähigem Material verbunden sind. Unter Spannung erwärmt sich das Material, diese Wärme geht über die (oft gedämmte) Infrarot-Heizplatte dann in den Raum.

Die Installation einer Wärmepumpen-Lösung ist vergleichsweise komplex und damit grundsätzlich aufwändiger und störanfälliger. Zum Wärmepumpensystem gehören zum Beispiel Erdsonde, Pufferspeicher, Heizkreisverteiler, Raumthermostate, Stellventile, eine Messdatenerfassung und ein Haustechnikraum.

Demgegenüber ist laut Stiftung Warentest die Infrarotheizung als low-cost-Alternative schnell und flexibel installiert und die Verbindung zur Steckdose genügt. Kommt es wie jetzt zu Engpässen bei Lieferung und Installation und droht durch den Ukraine-Krieg eine höchst unsichere Wärmeversorgung im Winter, denkt so mancher daran, kurzfristig Infrarotheizsysteme einzubauen. Doch so einfach ist die Sache nicht.

Wann lohnen sich Elektroheizungen ?

Vorneweg: Einfach montieren und an der normalen Steckdose loslegen geht bei Elektroheizungen ohnehin nicht, wenn sie für den Dauerbetrieb ausgelegt werden. Ähnlich wie bei privaten Ladestationen von Elektroautos muss ein getrennter Kreislauf von Heizstrom und Haushaltsstrom im Wohnraum existieren. Elektrotechnische Planung, eventuelle Nachrüstung und Dialog mit dem Stromversorger sind deswegen Pflicht und verursachen auch Kosten. Teurer wird es ohnehin, denn (zumindest bisher) waren in Deutschland Heizöl oder Gas fünf mal billiger als Strom.

Kein Wunder, dass Elektroheizungen sich bislang vor allem in Räumen lohnten, die nur gelegentlich und stundenweise genutzt werden wie Werkstatt, Gartenhaus oder Dachboden.

Hinzu kommt, dass Elektroheizungen wie oben erwähnt, einen schlechteren Wirkungsgrad hatten als Wärmepumpen. Doch dieses ökologische Gegenargument könnte nach neuesten Forschungsergebnissen an Kraft verlieren.

Infrarotheizungen könnten gekoppelt mit Sonnenstrom punkten

"Infrarotheizungssysteme haben in Kombination mit einer Photovoltaikanlage das Potenzial, bei gleichen Investitionskosten deutliche ökologische und ökonomische Vorteile gegenüber Wärmepumpensystemen aufzuweisen", so das Fazit einer aktuellen Studie der Hochschule Konstanz.

Je geringer der Wärmeumsatz eines Gebäudes ist, desto größer können die wirtschaftlichen Vorteile eines Infrarot-Heizsystems sein. Infrarot-Heizsysteme können dazu beitragen, die technische Komplexität von Heizsystemen zu reduzieren und den Ausbau der regenerativ erzeugten Energie in Deutschland zu fördern. Wegen der höheren Differenzkosten wären Wärmepumpen mit Photovoltaik-Anlagen im Nachteil.

Je kleiner das Gebäude, desto größer würden laut der Studie der Kostenvorteil und Wirkungsgrad von photovoltaik-gekoppelten Infrarotheizungen gegenüber Wärmepumpen. Bei günstigen Randbedingungen übersteigt demnach der zusätzlich erzeugte Solarstrom deutlich den Mehrverbrauch des Infrarotsystems gegenüber der Wärmepumpenvariante. Dazu gehören allerdings auch intelligente Speicher zur Pufferung, denn Solarstrom kann den Energiebedarf für Infrarotheizungen nicht direkt zeitgleich decken.

Praktische Erfahrungswerte noch selten

Sucht man nach Erfahrungswerten mit Infrarotheizungen, wird es schwierig, belastbare Aussagen zu bekommen, die über den Einzelfall hinausgehen. Selbst der Zentralverband Sanitär Heizung Klima hat keine Übersicht zu Referenzprojekten in Deutschland, die mit Infrarot heizen.

Im bayerischen Fürstenfeldbruck läuft seit zwei Jahren eine Realschule vollständig mit Infrarotheizung - bislang beschwerdefrei, so ein Vertreter des betreuenden Bauamtes. Verstärkend wirke bei Zweckbauten wie Schulen, dass durch die vielen, naturgemäß bewegungsfreudigen Kinder eine größere Heizlast erzeugt wird, die zur Erwärmung zusätzlich beitrage, so Diplom-Ingenieur Markus Stumbaum von der Innung Heizungstechnik München.

In der Krisenvorsorge werden Infrarotheizungen positiv bewertet, allerdings nur als zusätzliche Wärmequelle für den zeitweisen Gebrauch oder als Notfall-Lösung. Der steigende Strombedarf dürfte Elektroheizungen ohnehin Grenzen setzen. Stefan Spiegelsberger von outdoor-Chiemgau rechnet vor: Wenn nur zehn Millionen Haushalte auf Elektroheizungen umstellen würden und eine Durchschnittslast von 2.000 Watt pro Haushalt anfiele, ergäben sich 20 Gigawatt Mehrverbrauch am Tag. Das wäre eine Zusatzlast von einem Viertel bis zu einem Drittel des gesamten deutschen Verbrauchs. Auch wenn nicht alle Heizungen gleichzeitig laufen, würde dadurch die Schere zwischen Strombedarf und Stromangebot noch weiter auseinandergehen.

Fazit: Auch wenn Elektroheizungen ökologischer und wirksamer sein können als ihr Ruf, muss die Stromerzeugung in Deutschland erst belastbarer werden, bevor sie flächendeckend zum Einsatz kommen können. Bis dahin bleiben sie eher ein Nischenprodukt.