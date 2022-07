Inflationsrate: Trügt die Messung des Statistischen Bundesamtes?

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es sei schon jetzt eine Notsituation für die Verbraucher, weitere Entlastungen würden benötigt. Denn die Inflationsrate in Deutschland hat sich im Juni zwar leicht abgeschwächt, bleibt aber mit 7,6 Prozent auf hohem Niveau. Hauptursachen bleiben dem Statistischen Bundesamt zufolge die Preiserhöhungen bei den Energieprodukten, vor allem beim Gas.

DIW-Chef fordert Entlastungen

DIW-Chef Fratzscher hält die Entlastung für Verbraucher für viel zu gering. Wegen der stark steigenden Heizkosten fordert er ein zusätzliches Energie-Paket der Regierung für Haushalte mit geringeren Einkommen. Die bisherigen Maßnahmen waren Fratzscher zufolge auch zu wenig zielgerichtet. Positiv für die Verbraucher wirkte sich im Juni jedoch die Einführung des 9-Euro-Tickets aus, das viele Bahnfahrten billiger macht. Außerdem sorgten die Tankrabatte des Bundes für weniger Preisdruck bei Benzin und Diesel.

Wer misst die Inflation besser: VPI oder HVPI?

Dramatischer fallen die Berechnungen nach dem europäischen Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) aus, den EZB und Bundesbank benutzen: Nach ihm betrug die deutsche Inflationsrate im Juni 8,2 Prozent.

In allen anderen Euro-Ländern und auch beim Statistischen Amt der Europäischen Union (kurz Eurostat oder ESTAT) wird der Harmonisierte HVPI benutzt und nicht der Verbraucherpreisindex VPI des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Die deutsche Messmethode zeigt zurzeit weniger Inflation an als die europäische. Das liegt daran, dass beide unterschiedliche Warenkörbe für die Güter des täglichen Lebens und damit auch für die Verbraucherpreise benutzen und ihre Daten auch unterschiedlich auswerten.

Der europäische HVPI reagiert dabei schneller auf kurzfristige Preisveränderungen, wie wir sie im Moment erleben. Der VPI aus Wiesbaden verändert sich dagegen langsamer, indem er ältere Daten aus der Vergangenheit anders gewichtet gegenüber den neuesten Zahlen.

Das gilt für schnell steigende wie für schnell fallende Preise, in beiden Fällen können VPI und HVPI sich stark unterscheiden. So liegen die beiden Indizes aktuell um mehr als einen halben Prozentpunkt auseinander (+7,6 Prozent zu +8,2 Prozent). Da alle anderen Länder in Europa und auch die EZB mit ihrer Geldpolitik anders messen als das Statistische Bundesamt, sollte der große Unterschied, der dabei herauskommt, in Deutschland nicht unterschlagen werden.

Wie geht es weiter mit der Preisentwicklung?

Kurzfristig verteuerten sich im Juni vor allem die Bereiche Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Dagegen kosteten Bekleidung und Schuhe im Schnitt sogar weniger als vor einem Jahr. Bei den längerfristigen Preistrends geht es in erster Linie um die Energie, deren Kosten für die Verbraucher in den nächsten Monaten auf jeden Fall beim Gas weiter steigen werden. Das ist selbst dann der Fall, wenn Putin den Gashahn nicht zudreht und die Pipeline Nord Stream 1 wieder liefern sollte.

Landwirtschaftlich Erzeugerpreise deuten auf teurere Nahrungsmittel hin

Der zweite große Bereich, der für viele Verbraucher von großer Bedeutung ist, sind die Nahrungsmittel. Wegen des Ukraine-Kriegs und russischer Blockaden beim Getreide haben die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte ihre Preise immer weiter erhöht. Für den Mai ergab sich ein Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im April betrug der Anstieg bei den Produkten aus der Landwirtschaft sogar 40 Prozent, was der höchste je gemessene Wert war. Nicht nur bei pflanzlichen Produkten, auch bei tierischen Erzeugnissen war das der Fall. Beim Getreide liegen die Preise immer noch um mehr als 70 Prozent über denen des Vorjahres.

Es ist damit zu rechnen, dass diese Verteuerungen der Vorprodukte für Lebensmittel auch in der Nahrungsmittelindustrie und anschließend im Supermarktregal noch einmal zu deutlich höheren Preisen führen könnten.