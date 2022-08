Inflationsrate nähert sich wieder 8-Prozent-Marke

Die auf breiter Front anziehenden Preise in Deutschland treiben die Inflation nahe an die 8-Prozent-Marke. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 7,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.

Energie- und Lebensmittel als Preistreiber

Insbesondere hohe Energie- und Lebensmittelpreise sorgen für Auftrieb. Zuvor war die Inflation zwei Monate in Folge abgeflaut – auf 7,5 Prozent im Juli. Dabei wirkten Tank-Rabatt und 9-Euro-Ticket als Dämpfer. Diese laufen an diesem Mittwoch aus, was für neuen Preisschub sorgen dürfte.

Staatliche Maßnahmen laufen aus – kommt die Preisexplosion?

Die 7 vor dem Komma wird bleiben – das sind Preissteigerungen, die wir in Deutschland lange nicht mehr gesehen haben. Und es dürfte auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Denn dass die Inflation in den letzten Monaten leicht rückläufig war, lag an einigen staatlichen Maßnahmen, die die Preise künstlich gedrückt haben: der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Beides läuft jetzt aus, sprich die Preise werden wieder in die Höhe springen und mit ihr die Inflationsrate.

Bundesbank rechnet mit Inflationsraten um die 10 Prozent

Bundesbankchef Joachim Nagel befürchtet, dass die Preise im Herbst noch einmal kräftig anziehen können. Er rechnet mit Inflationsraten um die 10 Prozent. Etwas, das es bei uns seit 70 Jahren nicht mehr gegeben hat. Die "Normalisierung" der Preise für Benzin und Bahnfahrkarten ist dabei nur ein Aspekt. Zunehmend machen den Experten auch die steigenden Strompreise Sorgen. Nichts desto trotz muss man immer bedenken: Die Inflationsraten, die das Statistische Bundesamt bekannt gibt, zeigen die Veränderung zum Vorjahr. Wenn nun also die Rate wieder über 7 Prozent liegen sollte, dann heißt das 7 Prozent mehr als im August 2021 – und nicht weitere 7 Prozent zum Vormonat, also dem Juli. Solch statistische Effekte halten immer ein Jahr an. Doch ein Trost ist das natürlich nicht.