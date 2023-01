Inflationsrate in Bayern im Dezember bei 9,2 Prozent

Die Inflationsrate in Bayern ist weiter hoch. Sie lag im Dezember bei 9,2 Prozent. Das geht aus einer Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor.

Vor allem Lebensmittel und Energie sind im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich teurer geworden. Immerhin hat der Preisdruck aber gegenüber dem Vormonat ein wenig nachgelassen. Im November lag die Inflationsrate noch bei 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Gas im Vorjahres-Vergleich um 47 Prozent teurer

Großer Faktor bleiben die Energiepreise. Laut Bayerischem Landesamt für Statistik haben sich die Preise für Heizöl gegenüber dem Vorjahresmonat um 40 Prozent verteuert, Gas ist sogar um 47 Prozent teurer geworden. Zu den Preistreiber zählten aber auch viele Nahrungsmittel, hier ging es im Schnitt um 20,4 Prozent nach oben.

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat zudem darauf hingewiesen, dass die "Dezember-Einmalzahlung" zur Entlastung der privaten Haushalte von den enorm gestiegenen Preisen für Erdgas und Fernwärme aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung sich auf die Verbraucherpreise dämpfend ausgewirkt hat. Allerdings sei dieser Dämpfungseffekt auf die Verbraucherpreise nur teilweise gegeben, da nicht alle privaten Haushalte von der Maßnahme im Dezember 2022 profitierten.

Bayern vor anderen Bundesländern

In anderen Bundesländern sind die Preise nicht ganz so stark gestiegen wie im Freistaat. So lag die Inflationsrate in Brandenburg bei 9,1 Prozent. Auch Hessen meldet eine niedrigere Dezemberrate mit 8,1 Prozent. Und in Baden-Württemberg stiegen die Preise im Jahresvergleich um 8,5 Prozent.

Özdemir erwartet keine sinkenden Lebensmittelpreise

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht keine Möglichkeit, den Anstieg der Lebensmittelpreise politisch zu verhindern. "Die Preissteigerungen liegen an Putins Krieg und haben nichts mit Klima- und Artenschutz zu tun", sagte er der "Rheinischen Post". "Solange der russische Präsident seinen schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, werden wir irgendwie mit den Folgen umgehen müssen", sagte Özdemir und verwies auf die jüngsten Hilfspakete der Regierung.

Zahl der Arbeitslosen in Bayern steigt saisonbedingt leicht an

Trotz der hohen Inflation bleibt der Arbeitsmarkt stabil. Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Dezember saisonbedingt nur leicht angestiegen. 236.895 Menschen waren zum Jahresende 2022 in Bayern ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das sind 4.902 Menschen mehr als noch im November. Die Arbeitslosenquote in Bayern verblieb nach den bis zum 14. Dezember erhobenen Zahlen bei 3,1 Prozent.

Zum Artikel: "Bayerns Arbeitsmarkt erweist sich in bewegten Zeiten als robust"

Der gesamtdeutsche Arbeitsmarkt hat sich 2022 trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten ebenfalls stabil gezeigt. Es sei ein äußert schwieriges Jahr mit multiplen Belastungen wie Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Energie-Krise gewesen, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, in Nürnberg. Diese hätten auch Spuren hinterlassen, aber angesichts der vielen Herausforderungen seien diese moderat gewesen. "Wir haben auch hier gesehen, wie sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt doch zunehmend entkoppeln."