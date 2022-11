Inflationsrate für Bayern im November bei 10,9 Prozent

Die Verbraucherpreise in Bayern sind im Vergleich zum Vorjahresmonat im November weiter gestiegen, maßgeblich getrieben durch die steigenden Energiepreise. Das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth nennt für November eine Inflationsrate von 10,9 Prozent – ohne Berücksichtigung des Energiebereichs liegt sie bei 6,8 Prozent. Darin enthalten sei ein starker Anstieg der Nahrungsmittelpreise um 20,6 Prozent, so die Statistiker. Der Gesamtindex ohne die aktuellen Hauptpreistreiber Nahrungsmittel und Energie beläuft sich demnach im November auf 5,3 Prozent.

Gas ist mehr als doppelt so teuer wie vor einem Jahr

Die Teuerung bezieht sich auf die prozentuale Veränderung gegenüber dem entsprechenden Monat im Vorjahr. Die Preise für Heizöl erhöhten sich demnach gegenüber November 2021 um 48 Prozent. "Bei Gas schlägt die Teuerung im gleichen Zeitraum sogar mit 144,9 Prozent zu Buche", so die Sachgebietsleiterin im Bayerischen Landesamt für Statistik, Sara Bleninger.