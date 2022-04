Inflationsrate: 7,3 Prozent und noch lange kein Ende

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel noch einmal deutlich angezogen. So kündigten viele Supermarktketten und Discounter wie Aldi für April weitere Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs an. Das ist in den amtlichen Zahlen des Statistischen Bundesamts noch nicht enthalten.

Mineralölprodukte verteuern sich wie im ersten Golfkrieg 1981

Die Preise für Mineralölprodukte sind von Februar auf März so stark gestiegen wie seit dem Golfkrieg von 1981 nicht mehr. Das hat dem Statistischen Bundesamt zufolge zu einem sprunghaften Anstieg der Verbraucherpreise geführt, was eine Reaktion auf den Kriegsausbruch in der Ukraine gewesen sei. Daneben gab es auch Lieferengpässe in vielen Bereichen und Preisanstiege auf vorgelagerten Stufen der Wirtschaftskette.

Großhandelspreise steigen wie nie zuvor in 60 Jahren

Erkennbar ist das an den Großhandelspreisen, die im März um 23 Prozent über denen des Vorjahresmonats lagen und damit den höchsten Anstieg seit Beginn der Berechnungen vor 60 Jahren markierten. Diese Preise, die von den Einkäufern und Händlern zu zahlen sind, werden in den nächsten Monaten zumindest teilweise an die Verbraucher weitergeben. Darin liegt auf jeden Fall ein großes Potential für eine weiter steigende Inflation.

Sondereffekt: Russischer Überfall auf Ukraine

Solche Effekte waren auch vor dem Ukraine-Krieg in den beiden letzten Jahren während der Corona-Pandemie schon zu beobachten. Das könnte nun zu Preiserhöhungen auf breiter Front führen.

"Neben der Corona-Pandemie wirkt sich nun der Krieg Russlands gegen die Ukraine deutlich auf die Teuerung in Deutschland aus, insbesondere bei Heizöl, Kraftstoffen und Erdgas sowie einzelnen Nahrungsmitteln." Georg Thiel, Präsident Statistisches Bundesamt

Bislang ging es vor allem um Energie- und Nahrungsmittelpreise

Dramatisch war die Verteuerung im März vor allem bei Heizöl (mit 144 Prozent), Kraftstoffen (wie Diesel 62,6 Prozent und Superbenzin 41,9 Prozent) sowie beim Erdgas. Daneben geht es vor allem um Nahrungsmittel. Seit dem letzten Jahr verteuerten sich die Energiepreise zum Vorjahresmonat insgesamt fast um 40 Prozent. Ein Sonderfaktor war dabei die zu Jahresbeginn gestiegene CO2-Abgabe.

Mehr als die Hälfte der Inflation durch Energiepreise

Ohne die Energie hätte die Inflationsrate mit 3,6 Prozent bei weniger als der Hälfte gelegen. Ein weiterer Punkt waren die Nahrungsmittel, die 6,2 Prozent mehr kosteten als vor einem Jahr (an der Spitze Gemüse mit 12,4 Prozent). Experten befürchten, dass nun auch andere Preise im Bereich der sogenannten Kerninflation, also ohne Energie und Nahrungsmittel, deutlich zulegen. Diese Kernrate lag im März bereits bei 3,4 Prozent und dürfte nun weiter steigen. Für diesen Bereich strebt die Europäische Zentralbank EZB eigentlich einen Anstieg von mittelfristig um die zwei Prozent an, was als Gradmesser für die Stabilität des Geldwertes gilt.

Wann handelt die EZB?

Ein weiterer Anstieg der Kernrate würde die EZB zum Handeln zwingen und zu einer Wende ihrer Geldpolitik. Gemeint wären mit Kerninflation zum Beispiel auch höhere Löhne, Dienstleistungen wie Reisen, und vieles mehr, das sich erst allmählich in einem zeitlichen Rahmen von zwei bis drei Jahren verteuert. Das ist der Zeitrahmen, in dem die Notenbank normalerweise vorausschauend handelt. Unerwartete Ereignisse wie die Corona-Pandemie oder der russische Einmarsch in der Ukraine machten der EZB dabei einen Strich durch die Rechnung. Solche externen Preisschocks, die von außerhalb des Euroraums kommen, sind nicht zu steuern.

Aktuelle Situation von Krieg und Pandemie geprägt

Die Preise waren durch diese externen Schocks auf der Angebotsseite wie bei Lieferanten und Energiekonzernen schon gestiegen, bevor eine entsprechende Nachfrage überhaupt zustande kam. Wenn es vor der Erholung der Konjunktur schon im Vorfeld zu solchen Preiserhöhungen kommt, hat die Zentralbank nur geringe Einflussmöglichkeiten. Wenn die hohen Angebotspreise sich in der Folgezeit dann verfestigen, weil es zu einem Anstieg der Kerninflation kommt, kann die Notenbank versuchen, dagegen zu halten.

Bundesbank rechnet fest mit Zinswende noch in diesem Jahr

Eine Straffung der Geldpolitik würde bedeuten, dass die EZB zunächst ihre Anleihekäufe zurückfährt und dann einen ersten Zinsschritt ankündigt. Bis zum Juni will sich der Zentralbankrat außerdem ein besseres Bild über die aktuelle Wirtschaftsentwicklung verschaffen mit neuen Daten. Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet dann mit einem klaren Zinssignal, das in der zweiten Hälfte des Jahres ganz konkret einen Anstieg des Leitzinses, der jetzt bei null Prozent liegt, erwarten lässt.

Finanzmärkte nehmen Zinswende zum Teil schon vorweg

An den Märkten ist davon bereits einiges zu spüren. So haben sich die Zinsen für Immobilienkredite seit Anfang des Jahres schon verdoppelt und liegen jetzt bei mehr als zwei Prozent für Hypothekendarlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Außerdem melden die Unternehmen, dass sich die Zinsen für Firmenkredite bei den Banken bereits drastisch verteuerten. Das geschieht einerseits im Hinblick auf die mögliche Zinswende der EZB, aber auch wegen der Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs.

Drohende Rezessionsgefahr

Im Fall einer Rezession wegen explodierender Energiepreise oder einer Ausweitung von Omikron in China wäre auch mit einem Anstieg der Kreditzinsen zu rechnen. Banken müssten sich mit höheren Zinsen vor möglichen Ausfällen der Kredite schützen. Das würde unabhängig vom Leitzins der Europäischen Zentralbank geschehen.

Bei Ökonomen wächst ohnehin die Sorge vor einer möglichen Stagflation, in der die Preise (und auch die Zinsen) steigen, obwohl Nachfrage und Wachstum zurückgehen. Das wäre nicht nur besonders ungünstig für die Wirtschaft, sondern auch für die EZB und ihre Geldpolitik. Die höheren Zinsen würden dann zwar die Stabilität des Euro erhöhen, die allgemeine Krise aber nur noch weiter verschärfen.