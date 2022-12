Inflationsprämie bis 3.000 Euro vom Arbeitgeber: Das gilt

"You'll never walk alone": Das versprach Kanzler Scholz den Bürgern, als die Preise für Energie und den täglichen Bedarf nach oben gingen. Der Staat werde sie finanziell entlasten und zwar vor allem die, die sich das teuer gewordene Leben kaum mehr leisten können.

Inflationsausgleichsprämie ist steuer- und abgabenfrei

Scholz hatte da aber noch jemand anderen im Blick: die Arbeitgeber. Die sollen, ähnlich wie bei der Corona-Prämie, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, falls sie sich das leisten können.

Dafür werden bei dieser Einmalzahlung, die den offiziellen Namen "Inflationsausgleichsprämie" trägt, Steuern und Abgaben an die Sozialversicherung gestrichen. Das gilt für bis zu 3.000 Euro und befristet bis Ende 2024. Auch Sachbezüge, also zum Beispiel Tankgutscheine, fallen darunter. Der Beschäftigte muss diese dann nicht als sachwerten Vorteil versteuern.

Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf die Inflationsprämie

Niemand kann den Arbeitgeber zwingen, seinen Beschäftigten einmalig die zusätzliche Zahlung zu überweisen. Und es müssen auch nicht 3.000 Euro sein. Im Gesetz steht "bis zu".

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zwar um eine Entlastungsprämie bitten oder sie einfordern. Einen Rechtsanspruch haben sie aber nicht – es sei denn, die Betriebs- oder Tarifparteien haben sich darauf verständigt. Das müssten sie dann in einer Vereinbarung oder einem Tarifvertrag festschreiben.

Wer selber mit dem Arbeitgeber eine solche Einmalzahlung nur für sich aushandelt, sollte sich das schriftlich garantieren lassen, rät die DGB Rechtsschutz GmbH.

Einmalzahlung teilweise in Tarifverträgen vereinbart

Die Prämie von bis zu 3.000 Euro ist immer häufiger auch Thema bei laufenden Tarifrunden. Bei der chemischen Industrie steht sie inzwischen im Tarifvertrag. Auch für die Metall- und Elektroindustrie wurde sie im neuen Tarifvertrag eingebaut. In zwei Schritten werden die 3.000 Euro ausbezahlt. Und zwar in beiden Branchen zusätzlich zu einer Erhöhung der Einkommen in Prozenten. Der Nachteil einer Einmalzahlung ist nämlich, dass der Zuschlag nur einmal gezahlt wird. Die tariflichen Einkommen werden also nicht auf Dauer um den Betrag erhöht.

Ein Problem gibt es auch in den Branchen, in denen die Lohntarife vor einiger Zeit schon und bis weit in das nächste Jahr hinein abgeschlossen wurden. Hier müsste nachverhandelt werden, was nicht leicht ist. Denn auch die Firmen bekommen die gestiegenen Kosten ja zu spüren und versuchen zu sparen. Allerdings würden sie bei ihrem Anteil an der Sozialversicherung entlastet.

Das Nachsehen haben die Renten- und Krankenkassen, die Pflege- und Arbeitslosenversicherung: Ihnen fehlen Einnahmen.