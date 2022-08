Inflationsbekämpfung: Kritische Worte von der Bundesbank

Wenn es nur nach der Bundesbank ginge, wären die Zinsen im Euroraum wahrscheinlich früher schon angehoben worden, um die Inflation zu bekämpfen.

Bundesbank fordert Disziplin bei Staatsausgaben

In seiner Rede zum 65. Geburtstag der Bundesbank kann Präsident Joachim Nagel zwar nicht offen die Europäische Zentralbank EZB kritisieren. Er fordert aber unmissverständlich mehr Stabilitäts-Disziplin beim Euro. Das betrifft hohe Staatsausgaben einiger Euro-Länder, die Nagel zufolge ausufern könnten.

Kritik an Anleihekauf-Programm

Wenig hält die Bundesbank von den jüngsten Plänen der EZB, die Ankäufe von Staatsanleihen in Ländern wie Italien wieder aufleben zu lassen. Damit sollen Zinsdifferenzen zwischen italienischen und ähnlichen Staatsanleihen bezogen auf deutsche Bundesanleihen ausgeglichen werden, um so die Finanzminister - etwa in Italien - beim Schuldendienst zu entlasten.

Höhere Zinsen alleine reichen nicht

Die drohende Verfestigung der hohen Inflation ist wohl nicht mit höheren Zinsen allein zu bekämpfen, so der Präsident. Dafür erscheine die Konjunktur zu schwach zu sein. Im Fall eines kompletten Gaslieferstopps von Russland sieht die Notenbank eine akute Rezessionsgefahr bei noch höheren Preisen.