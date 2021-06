Inflationsangst: Was planen die politischen Parteien?

Die Menschen klagen über steigende Preise beim Einkauf im Supermarkt, Autofahrer machen den Ölwechsel lieber selber angesichts steigender Werkstattpreise, Bauherren verschieben die Grundsteinlegung, weil sich die Preise für Bauholz verdreifacht haben, die bayerische Polizei beklagt einen rasanten Anstieg von Kupferdiebstahl, nachdem das Buntmetall über ein Drittel teurer geworden ist: Alles Anzeichen für einen Kaufkraftverlust des Geldes über die Zeit, das Anschwellen der Güterpreise auf breiter Front – also das, was wir üblicherweise als "Inflation" bezeichnen. Wie aktuell das Thema ist, zeigt die deutlich gestiegenen Inflationsrate in Deutschland, die im Mai 2,5 Prozent betrug. Die Inflationsrate war zum letzten Mal im September 2011 so hoch, das ist fast zehn Jahre her. Und Experten sagen für dieses Jahr noch deutlich höhere Preissteigerungen voraus: von drei bis vier Prozent ist die Rede.

Inflation - kein seltenes Phänomen

In der historischen Rückschau ist Inflation keine Ausnahme, sondern der Regelfall. Phasen der Geldentwertung sind seit der Antike belegt. Deutschland erlebte 1923 sogar eine Hyperinflation. Zimbabwe oder Venezuela sind aktuelle Beispiele. Leidtragende sind die, die Geld sparen oder erst später erhalten als andere, wie z.B. Lohnempfänger und Rentner, die aufs Monatsende schielen oder Unternehmer, die auf die Begleichung ihrer Rechnungen warten. Denn wenn alle denken, dass schon morgen alles teurer wird, will jeder sein Geld so schnell wie möglich gegen Güter oder Dienstleistungen tauschen.

Analyse der vorliegenden Wahlprogramme: Inflation kaum Thema

Inflation ist also ein Dauerbrenner-Thema. Dennoch finden sich die Begriffe "Inflation" oder "Preisstabilität" in den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien praktisch nicht. Die AfD behandelt das Thema indirekt in einem Unterabschnitt zur Eurokrise und hält "langfristig eine Reform des Geldsystems für notwendig". Bei der FDP findet sich im Zusammenhang mit der Bankensicherung die Formulierung, dass Sparerinnen und Sparer nicht die "Leidtragenden" sein dürfen. Am konkretesten werden die Freien Wähler, die erstmalig für den Deutschen Bundestag kandidieren. "Wir setzen uns dafür ein, dass Negativzinsen für Geldanlagen, Geldaufbewahrungsgebühren sowie eine Geldentwertung durch Inflation als negative Einkünfte aus Kapitalvermögen mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten verrechnet werden können", heißt es im aktuellen Wahlprogramm im Kapitel "Stabile Währung für unsere Bürger*innen garantieren".

Auch im derzeitigen 19. Deutschen Bundestag hielt sich das Interesse der Abgeordneten offensichtlich in Grenzen. Durchsucht man die Anfragen der Fraktionen und Abgeordneten an die Bundesregierung im Bundestagsinformationssystem DIP nach dem Stichwort Inflation, erhält man vom 24.9.2017 bis zum 9.6.2021 insgesamt 95 Treffer. Zum Vergleich: Beim Suchwort "Gender" sind es 549 Treffer.

Warum ist das so? Hier kommen Erklärungsversuche, die das plausibel machen.

These 1: Inflation wird nicht rechtzeitig erkannt

Die Inflation im Deutschen Reich entwickelte sich über neun Jahre. Kostete ein Liter Milch 1914 eine Reichsmark, waren es im Dezember 1923 rund 360 Milliarden (!). In den USA blieb das gemessene Preisniveau während der gesamten 1920er-Jahre stabil, obwohl die Banken durch laxe Kreditvergabe die Geldmenge immer mehr erhöhten. Gleichzeitig stieg jedoch die Produktivität in den Betrieben deutlich, was die Produktionskosten senkte und das Güterangebot vermehrte. Auch die Löhne entwickelten sich in den verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich, obwohl die durchschnittliche Lohnentwicklung keine Lohn-Preis-Spirale signalisierte. Das leichtfertig ausgereichte Kreditgeld floss daher in Aktiendepots und Immobilien. Jeder spekulierte und wollte mit geliehenem Geld reicher werden, bis der große Börsenkrach die USA und den Rest der Welt in die große Depression mit Hunger, Arbeitslosigkeit und Verzweiflung stürzte.

Diese historischen Erfahrungen mit verdeckten Ungleichgewichten und Verzerrungen sind auch der Grund, warum Kritiker (z.B. die österreichische Schule der Nationalökonomie) die moderne Inflationsmessung als Frühwarnsystem für ungeeignet halten. In Deutschland berechnet das Statistische Bundesamt - wie andere nationale Statistikämter der Europäischen Union auch - zwei Verbraucherpreisindizes: den HVPI und den nationalen Verbraucherpreisindex (VPI). Der VPI wird als Maßstab für die allgemeine Teuerung in Deutschland genutzt, darüber hinaus dient er vor allem der Wertsicherung langfristiger Zahlungsvereinbarungen, wie etwa Miet- oder Unterhaltszahlungen.

Kritiker hadern aber mit dem offiziellen Warenkorb. Sowohl Zusammensetzung als auch Gewichtung der einzelnen Waren und Dienstleistungen innerhalb des Warenkorbs spiegeln nicht immer den realistischen Bedarf wider. Denn das Konsumverhalten der Verbraucher ändert sich mitunter schneller, als der Warenkorb aktualisiert wird. Insbesondere die Gewichtung der einzelnen Posten wird nur alle fünf Jahre überarbeitet. Gehen die Menschen etwa seltener ins Kino, weil sich immer mehr von ihnen einen großen Flachbildschirm für ihr Zuhause kaufen, fließt das erst mit Verzögerung in den errechneten Verbraucherpreisindex ein.

Genau deshalb existieren auch Alternativ-Inflationsmessungen wie z.B. shadowstats für die USA.

Insbesondere die Finanzmarktprofis und Unternehmer sind aber auf korrekte Inflationsprognosen angewiesen. Sie behelfen sich mit der sogenannten "Breakeven-Inflationsrate". Sie gibt die Inflationsrate an, die z.B. die Käufer von Staatsanleihen einer Währung für die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre ERWARTEN. Diese erwartete Inflation ist bereits in den Marktzinsen eingepreist und kann demnach auch keinen Schaden für Kreditnehmer oder Sparer anrichten. Das kann nur die UNERWARTETE Inflation. Wenn sie kommt, wird es ungemütlich. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Experten streiten, ob es überhaupt jemals noch zu nennenswerter Inflation kommen kann. Manche sehen Preissteigerungen nur als vorübergehende Erscheinung. Andere weisen darauf hin, dass Preissteigerungen kein Problem sind, solange die Löhne stärker steigen. Wieder andere sehen starke Entwicklungen, die alles billiger statt teurer machen – Digitalisierung zum Beispiel oder die Überalterung der Gesellschaft mit vielen satten Rentnern, deren preistreibende Nachfrage abnimmt.

These 2: Politik fühlt sich nicht zuständig

Ein Grund dafür, dass die Politik sich wenig um das Thema Inflation kümmert, kann auch der sein, dass sie sich gar nicht zuständig fühlt und das Problem deswegen an die Zentralbanken delegiert. Die herrschende Meinung unterstellt, dass eine Zentralbank mit hoheitlichem Geldausgabemonopol das unerwartete Anziehen der Inflationsrate genauso verhindern kann wie das Gegenteil (eine schädliche Deflation, bei der jeder glaubt, dass morgen alles noch billiger wird und Produktion und Konsum gelähmt werden). Klar ist: Zentralbanken regulieren die Zinsen, sie können Geld aus dem Nichts schaffen und – wie die Europäische Zentralbank es gerade tut – Staaten sogar durch Anleihekäufer finanzieren. Ein Punkt, der sehr umstritten ist. Kritiker halten genau das für wohlstandsvernichtend und destabilisierend und verweisen auf die höchst unterschiedliche Entwicklung von Vermögenspreisen wie Immobilien und Aktien (plus 73 % seit 2005) und Konsumgüterpreisen (plus 23 % seit 2005). Man kann es auch so formulieren: Die Zentralbanken haben mit ihrer überbordenden Geldschöpfung Inflation bei Vermögenspreisen erzeugt, um Inflation beim Konsum zu begrenzen.

These 3: Es fehlt der Politik an Inflationserfahrungen

"Die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick; sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen". So hat Ludwig Erhardt, als politischer Ziehvater des deutschen Erfolgsmodells "Soziale Marktwirtschaft" bekannt, den Grundkonsens seiner Generation ausgedrückt. Noch zu frisch waren die schlimmen Erfahrungen mit der Hyperinflation und Untergang der Weimarer Republik. Doch das ist lange her.

Weltweit war Inflation zuletzt in der 1970er-Jahren ein Thema ("Ölpreisschock" und Lohn-Preis-Spirale). In den USA stieg der Konsumentenpreisindex von 3,2% im Jahr 1972 auf 14,7% bis April 1980.

Da waren viele Fondsmanager von heute noch gar nicht geboren. Auch viele Investoren und Politiker wissen heute einfach nicht, wie sich Inflation anfühlt und wie man ihr professionell begegnet.

These 4: Staat profitiert von Inflation

Aber selbst wenn Politiker sich für Geldwertstabilität aktiv einsetzen, arbeiten sie in gewisser Weise gegen die Interessen des Staates, den sie selber repräsentieren. Fest steht, dass Inflation etwas mit Geldmenge und deren Umlaufgeschwindigkeit zu tun hat. Die Zentralbanken sorgen mit staatlicher Lizenz zusammen mit den Geschäftsbanken für Geldmengenvermehrung durch Kreditvergabe. Ifo-Ökonom Hans Werner Sinn kommt alleine während der Covid-Pandemie auf eine Geldmengenausweitung mittels diverser staatlicher Hilfsprogramme von 3.305 Milliarden Euro in unserem Währungsraum und nennt das "Ersatzeinkommen aus der Druckerpresse". Ehemalige führende Notenbanker haben sich in einem Memorandum gegen die EZB-Geldpolitik gewandt und äußern den "Verdacht, dass dahinter die Absicht steht, hochverschuldete Regierungen vor einem Zinsanstieg zu schützen".

Für die USA verwies Milliardär und Wall-Street-Legende Stanley Druckenmiller auf die Tatsache, dass das US-Defizit in drei Monaten 2020 stärker anstieg als in fünf Rezessionen zusammen – innerhalb von sechs Wochen kaufte die US-Notenbank mehr Staatsanleihen als in zehn Jahren zuvor. Höhere Staatsschulden und steigende Inflation hängen jedoch zusammen, das ist empirisch belegt. Ergebnis sind im schlimmsten Fall Staaten, die sich hoch verschulden und billig entschulden – indem sie alte Schulden mit immer wertloserem Geld in neue Schulden umwandeln.

Hinzu kommt: Der Staat ist selber Inflationstreiber durch Steuern und Abgaben. So sinken bei einer progressiven Einkommensbesteuerung (wie sie z.B. die Grünen in ihrem Programm verschärfen wollen) die Reallöhne. Kommt es daraufhin zu Lohnerhöhungen, rutschen die Empfänger in eine höhere Steuerklasse – die Inflation sorgt also für höhere Steuerlast der Arbeitnehmer und höhere Staatseinnahmen auf Kosten der Privatwirtschaft.

Kampf gegen Inflation ist kein Lieblingsthema der Politik

Erfahrungsmangel, Expertenstreit, Messprobleme, Interessengegensätze – es gibt viele mögliche Gründe, weshalb Vermögensschutz kein politisches Thema ist. Ifo-Ökonom Sinn schlussfolgert daher pointiert: "Die Eurozone ist auch nichts anderes als die Geldsysteme früherer Zeiten: Die Potentaten erliegen der Verlockung, sich der Druckerpresse zu bedienen."