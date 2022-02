Inflation wird weiter angeheizt: Erzeugerpreise steigen wie nie

Vor allem teure Energie treibt seit Monaten die Inflation an und zwar gut doppelt so stark wie die übrigen Preise. Dies ist auch einer der Hauptgründe, warum die Industrie zuletzt für ihre Waren auf Jahressicht so viel mehr verlangt hat wie noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik im Jahre 1949. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte seien im Januar um 25 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Damit fiel das Plus noch höher aus als Ökonomen erwartet hatten. Diese waren davon ausgegangen, dass der Wert auf dem Dezember-Niveau von 24,2 Prozent verharrt. Nicht nur Energieprodukte, sondern auch viele andere Güter kosteten deutlich mehr als noch vor einem Jahr - von Kaffee bis hin zu Autos.

Hoher Preisanstieg wird teilweise beim Verbraucher landen

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die Verbraucher auf anhaltend hohe Preissteigerungen einstellen müssen. "Es ist anzunehmen, dass der Handel mindestens einen Teil davon an die Endverbraucher weitergeben wird", sagte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Die Frage ist, wie groß dieser Teil sein wird." Denn die Produzentenpreise gelten als ein Vorläufer für die Entwicklung der Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die künftige Entwicklung der Verbraucherpreise geben.

Lebensmittel und Metalle enorm verteuert

Bei Nahrungsmitteln lag der Aufschlag bei 8,4 Prozent. Besonders stark stiegen die Preise für nicht behandelte pflanzliche Öle (+59 Prozent), Butter (61 Prozent) und Kaffee (15 Prozent). Vorleistungsgüter kosteten gut ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Metalle verteuerten sich hier um 37 Prozent. Für Investitionsgüter wurden gut 5 Prozent mehr verlangt. "Eine so hohe Veränderung im Vorjahresvergleich hatte es letztmalig im Dezember 1982 gegeben", so die Statistiker. Maschinen kosteten dabei 6 Prozent mehr, Kraftwagen und Kraftwagenteilen 4 Prozent mehr.

Teure Energie ist der größte Preistreiber

Hauptverantwortlich für die hohen Erzeugerpreise war den Statistikern zufolge abermals Energie. Sie verteuerte sich zu Jahresbeginn um durchschnittlich 67 Prozent. Klammert man Energie aus, lagen die Erzeugerpreise insgesamt um 12 Prozent über dem Vorjahreswert.

Verbraucherpreise steigen weiter

Letztlich werden die Preissteigerungen dazu führen, dass die Verbraucher künftig noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen geht davon aus, dass sich die Teuerungsrate in Deutschland bis in den Herbst um die fünf Prozent bewegen wird. Das Ifo-Institut rechnet mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von vier Prozent im laufenden Jahr - es wäre die höchste seit 1993 und noch einmal deutlich mehr als 2021 mit 3,1 Prozent. Die starke Teuerung kann Experten zufolge die Konjunkturerholung dämpfen. Deshalb sehen den Druck auf die Europäische Zentralbank wachsen, gegen die hohe Inflation vorzugehen und ihre ultra-expansive Geldpolitik zumindest etwas zu normalisieren.