Inflation: Wenn Preisschocks in die Irre führen

Wer Anfang Februar in Deutschland eine Gurke gekauft hat, musste dafür ungewöhnlich viel Geld zahlen. Mit 1,35 Euro erreichte der Durchschnittspreis für eine Salatgurke einen neuen Rekordstand. Ähnlich viel mussten Verbraucher zuletzt Ende 2016 bezahlen, als die Gurke kurzzeitig 1,32 Euro kostete. Der Unterschied: 2016 betrug die Verbraucherpreisinflation in Deutschland sagenhafte 0 Prozent, heute liegt sie bei plus 4,9 Prozent. Das Gurken-Beispiel zeigt: Preissteigerungen einzelner Güter und Dienstleistungen und Inflation sind nicht das Gleiche.

Was ist "Inflation" - und was nicht ?

Ob etwas teurer oder billiger wird, ist zunächst eine Sache von Angebot und Nachfrage. So wird aktuell die Gurkenernte in Spanien durch Wetterkapriolen belastet. Doch das knappere Angebot, das die Preise treibt, dürfte sich rasch erholen, wenn die Gurkenernte in Belgien und den Niederlanden läuft.

Wetterbedingte Preisbewegungen sind also bei Nahrungsmitteln im Wortsinn "naturgemäß" nichts Ungewöhnliches. Je weniger ein Gemüsebauer ernten kann, desto höher sind seine relativen Kosten. Und die werden an die Kunden weitergegeben, wenn der Wettbewerb es zulässt. Die Verteuerung der Güterproduktion führt zu Preissteigerungen, die die Konsumenten zeitweise ärmer macht, bis sich durch Wettbewerb und vergrößertes Angebot die Lage wieder entspannt. Inflation wird daraus jedoch erst, wenn die Entspannung ausbleibt und die Konsumenten nicht auf günstigere Ersatzprodukte ausweichen können. Wenn alle Marktteilnehmer sehen, dass praktisch alles immer teurer wird, erst dann ist es angebracht, von Inflation zu sprechen. Genau hier verdichten sich zur Zeit die Anzeichen sowohl bei Konjunkturprognosen wie auch in Meinungsumfragen.

Der Inflationszug nimmt Fahrt auf, wenn sich die Teuerungswelle auf breiter Front entwickelt und weitere Inflationstreiber dazu kommen, zum Beispiel höhere Lohnforderungen der Gewerkschaften. Für die Tarifrunde 2022 in der Chemieindustrie lautet zum Beispiel die Forderung der IGBCE, Ziel müsse sein, "die Kaufkraft der bundesweit mehr als 580.000 Beschäftigten nachhaltig zu steigern".

Wie das unterschiedliche Lohnniveau Produkte im internationalen Vergleich relativ teurer oder billiger macht, können Fast-Food-Freunde gut am sogenannten "BigMacIndex" verfolgen. Konsumenten in den USA kamen demzufolge im langjährigen Vergleich günstiger an ihren Hamburger, als Esser in Euroland.

Das Auf und Ab der Preise im Spiegel der Statistik

Zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Statistik hat BR24 die Preisentwicklung einiger typischer Alltagswaren im Freistaat über die Jahrzehnte verfolgt und in Bezug zur damals gemessenen Verbraucherpreisinflation gesetzt.

1. Kaffee

Der Kaffeepreis ist nicht nur massenwirksam, sondern auch hochpolitisch. Klimawandel und fairer Handel werden in diesem Zusammenhang genauso diskutiert wie Ernten, Frachtkosten, Terminbörsenspekulation oder Lifestyle-Aspekte. Viel hängt von den großen Erzeuger-Staaten ab, allen voran Brasilien mit 25 Prozent der Welternte. Belastbare Zahlen der Preise für Bohnenkaffee seit 2005 zeigen für Bayern ein Auf und Ab. Von 2005 bis 2011 lag der Preis unter dem Referenzwert von 2015. Von 2011 bis 2020 schwankte der Wert mal drunter, mal drüber. Erst seit April 2021 steigen die Preise erheblich auf heute durchschnittlich 4,50 Euro das Pfund für die Marke mit dem höchsten Marktanteil in Deutschland.