Inflation weiter hoch - trotz staatlicher Gegenmaßnahmen

Das Statistische Bundesamt gab heute seine erste Schätzung zur Inflation bekannt. Die Inflationsrate für Deutschland lag demnach im Juli mit 7,5 Prozent um ein Zehntel Prozent niedriger als im Juni. Damals lag die Inflation noch bei 7,6 Prozent. Verglichen werden dabei der Preis eines genau definierten Korbes an Gütern und Dienstleistungen (des "Warenkorbes") mit dem Preis der Waren im gleichen Monat des Vorjahres. Der Preisunterschied für diesen Warenkorb ergibt die Inflationsrate.

Inflationsrate in Bayern steigt auf 8,0 Prozent

Die Verbraucherpreise im Freistaat stiegen nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Vergleich zum Juli 2021 um 8,0 Prozent und bleiben somit auf hohem Niveau. Im Juni belief sich die Inflationsrate auf 7,9 Prozent. Mit einem Plus von 112,8 Prozent verteuerte sich Heizöl extrem. Ebenso die Kraftstoffpreise: Sie legten 24,4 Prozent zu. Selbst ohne die Preistreiber aus dem Energiebereich lag die Inflationsrate im Juli 2022 noch bei deutlichen 6,5 Prozent. Insbesondere Nahrungsmittelpreise zogen mit 14,0 Prozent spürbar an.

ifo: Höhepunkt könnte erreicht sein

Laut ifo Institut könnte der Höhepunkt des Preisanstiegs in Summe schon erreicht sein, nicht aber bei Lebensmitteln. Das ifo beruft sich bei seiner Prognose auf Unternehmen, die ihre Preise nicht weiter erhöhen wollten.

Staatliche Gegenmaßnahmen nur vorübergehende Entlastung

Andere Experten sind da weniger optimistisch. Sie weisen darauf hin, dass staatliche Maßnahmen wie Tankrabatte und das 9 Euro-Ticket demnächst auslaufen werden. Diese verlieren damit ihre dämpfende Wirkung. Zudem plant der Bund eine zusätzliche Gasumlage, die das Heizen für viele Verbraucher noch teurer machen würde. Gaskunden drohen außerdem schleichende Erhöhungen, wenn die Versorger ihre höheren Einkaufspreise weitergeben dürfen. Auch das soll ab Oktober der Fall sein, wenn Russland nicht doch noch mehr Erdgas liefert.

Bei vielen Vorprodukten wie Erzeugerpreisen und auch bei den Frachtraten der Containerschiffe gab es dagegen in den vergangenen Wochen bereits Preissenkungen, die sich günstig auf die Entwicklung der Verbraucherpreise auswirken dürften.

"Der Inflationsdruck ist derart massiv, dass entlastende Effekte gar nicht sichtbar werden. Eine Trendwende ist weiterhin nicht in Sicht. Ober der Inflationsgipfel tatsächlich hinter uns liegt, ist deshalb sehr fraglich. Da noch schärfere Gaslieferengpässe drohen, bleiben die inflationären Aufwärtsrisiken groß." Alexander Krüger, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

Geplante Gasumlage wird zum Inflationstreiber ab Oktober

Zwar hat der Bund die EEG-Umlage für Erneuerbare Energien beim Strompreis gestrichen, was nur geringe Auswirkungen hatte. Die Bundesregierung plant aber ab Oktober eine neue Gasumlage in Höhe von zwei bis fünf Cent pro verbrauchter Kilowattstunde - sowohl für Verbraucher wie für Firmenkunden. Das hätte stärkere Aufwärtseffekte, weil in den Haushalten normalerweise deutlich mehr Kilowattstunden zum Heizen verbraucht werden als für Strom.

Außerdem sollen Gasversorger die Mehrkosten ihrer kurzfristigen Ersatzbeschaffung für die fehlenden Lieferungen aus Russland zumindest teilweise an die Verbraucher weiterreichen dürfen. Das geschieht durch schleichende Preiserhöhungen in den laufenden Lieferverträgen, die dann am Ende der Heizperiode mit der üblichen Jahresrechnung eingefordert werden. Beide Effekte zusammen führen dann zu hohen Nachzahlungen, die mehrere hundert Euro ausmachen dürften. Das wird die Inflation wohl auch im nächsten Jahr am Laufen halten.

Weiter Sorgen um steigende Lebensmittelpreise

Auch wenn einige Vorprodukte und Rohstoffe wie Erdöl und Industriemetalle zuletzt billiger waren als in den Vormonaten, bleibt für viele Verbraucher der tägliche Einkauf ein Ärgernis.

"Vor allem der Anstieg der Lebensmittelpreise mit bald 15 Prozent nimmt besorgniserregende Dimensionen an. Mehr oder weniger ist das Geld aus dem Entlastungspaket also verpufft. Im August wird es wohl ähnlich laufen, und im September durfte es dann aufgrund des Wegfalls der Sondermaßnahmen wieder einen Satz aufwärts tun." Jens-Oliver Niklasch, Landesbank Baden-Württemberg LBBW

Die Inflation nehme unter den Sorgen der Menschen inzwischen zurecht einen sehr hohen Stellenwert ein, so der Experte. Die heutige Zahl von 7,5 Prozent trage da leider nicht zur Beruhigung bei. Volkswirte wie Michael Heise von HQ Trust erwarten im September einen Anstieg der Verbraucherpreise um mehr als acht Prozent.

EU-Berechnung sieht Inflation bei 8,5 Prozent

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), wie er von EU, EZB und Bundesbank verwendet wird, zeigt schon in diesem Juli für Deutschland eine Inflation von 8,5 Prozent an. Im direkten Vergleich zum Vormonat Juni ergab sich im Juli ein Anstieg um 0,9 Prozent nach dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts (VPI) und von 0,8 Prozent nach HVPI. Beide Berechnungsmethoden weichen inzwischen stark voneinander ab. Für die Europäische Zentralbank und ihre Geldpolitik ist der harmonisierte Index entscheidend.