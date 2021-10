Inflation: Was treibt sie an und wie geht es weiter?

EZB-Direktorin Isabel Schnabel ist bislang davon ausgegangen, dass die überschießende Inflation ihren Höhepunkt zum Jahreswechsel erreicht. Nach einem Preisanstieg von bis zu fünf Prozent in Deutschland soll die Teuerung 2022 nur noch moderat weitergehen.

Die US-Notenbank Fed ist pessimistischer und kann sich vorstellen, dass die hohe Inflation bis ins zweite Halbjahr anhält. Experten sprechen von einem Angebotsschock, weil eine Knappheit von fehlenden Vorprodukten wie Computerchips und andere Lieferprobleme die Preise steigen lassen. Dagegen können die Notenbanken nicht viel tun.

Märkte befürchten Stagflation

Außerdem ziehen die Energiepreise, zum Bespiel für Öl und Gas, überraschend stark an. An den Finanzmärkten werden bereits höhere Zinsen befürchtet, falls die Notenbanken auf die hohe Inflation mit einer Änderung ihrer Geldpolitik reagieren. Noch ist das Wachstum robust und die Erholung von der Corona-Krise hält an. Wenn aber die Ausfälle in den Lieferketten und hohe Energiepreise die Konjunktur ausbremsen, droht eine Stagflation. Die Wirtschaft würde dann stagnieren und die Inflation trotzdem hoch bleiben.

Inflation: Wird wirklich alles teurer?

Doch was heißt das alles für den ganz normalen Verbraucher? Der bekommt auch jetzt schon den Eindruck: Alles wird teurer. Die Milch, die Äpfel, die Schokolade, auch Bahnfahrten und Kühlschränke, Kinokarten und Restaurantbesuche scheinen immer größere Löcher ins Budget zu reißen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist klar: unser Geld ist immer weniger wert. Stichwort Inflation eben. Dabei lohnt es sich aber genauer hinzuschauen.

Allerdings nicht alles wird wirklich teurer, beruhigt Sara Bleninger vom Landesamt für Statistik in Fürth. Das zeigt sich zum Beispiel am Möhren-Index. "Letzten Monat war er 16 Prozent niedriger als im Vorjahr, jetzt Minus 5 Prozent – Möhren sind billiger geworden, obwohl Nahrungsmittel insgesamt teurer geworden sind", erklärt Bleninger.

Verschiedene Faktoren der Preisentwicklung

Den Möhren-Index gibt es wirklich, auch wenn er genau genommen nur eine kleine Nummer in den untersten Ebenen der Statistik ist. Aber an ihm kann die Sachgebietsleiterin am Statistischen Landesamt in Fürth anschaulich machen: Wie sich Preise entwickeln, hängt von vielen Faktoren ab. Bei Karotten von der Saison, der Ernte, der Nachfrage und den Großhandelspreisen. "Wenn ich jetzt beispielsweise Nudeln nehme, sind die Schwankungen nicht so hoch."

Gemeinsam haben Nudeln und Karotten, dass sie im statistischen Warenkorb landen, den Statistiker wie Sara Bleninger zur Berechnung der Inflation heranziehen. In diesem Warenkorb befindet sich, was ein typischer deutscher Haushalt so braucht - von Lebensmitteln über Dienstleistungen wie Friseur oder Nachhilfe bis hin zu langlebigen Konsumgütern wie Kühlschränken oder Herdplatten.

Verbraucher unterschiedlich betroffen

Der statistische Warenkorb ist ein Durchschnittskonstrukt auf Grundlage umfangreicher Verbraucherbefragungen. Werden die Produkte im Warenkorb teurer, steigt der daraus errechnete Verbraucherpreisindex – also die Inflation. Dann verliert das Geld an Wert. Die Verbraucher sind davon ganz unterschiedlich betroffen. Wer seinen Öltank füllen muss, gehört bei den aktuellen Preissprüngen von 70, 80 Prozent zu den Verlierern. Wer gerne Gelbe Rüben isst, Stichwort Möhren-Index, zumindest ein wenig zu den Gewinnern.

Inflation: Statistik mit verschiedensten Produkten

Die aktuellen Roh-Daten bekommt das Bayerische Landesamt für Statistik jeden Monat von insgesamt 60 Preiserheberinnen. Die recherchieren Preise und überprüfen bei Lebensmitteln zum Beispiel, ob sich das Gewicht des Produkts geändert hat. Die Zusammensetzung des statistischen Warenkorbs bleibt fünf Jahre lang möglichst unverändert. Kommendes Jahr wird er überprüft und ergänzt. 2023 werden dann auch die Preise von Corona-Masken bei der Inflationsberechnung erfasst.