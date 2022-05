Inflation: warum der Preisanstieg vorerst weitergeht

Um bis zu 7,5 Prozent sind die Preise in Bayern in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr bereits gestiegen. Das war im April. Und der Höhepunkt scheint längst nicht erreicht. Mit der Inflationsrate könnte es in den nächsten Monaten noch weiter nach oben gehen - denn dafür gibt es inzwischen viele Anzeichen.

Was treibt die Preis-Spirale weiter nach oben?

Hauptgründe dafür sind neben dem anhaltenden Krieg in der Ukraine die verschärfte Knappheit von Lebensmitteln auf dem Weltmarkt, wie bei Weizen oder Speiseöl. Sanktionen gegen Russland führten bereits zu einer Verteuerung zahlreicher Rohstoffe - auch außerhalb von Öl und Gas, etwa bei Industriemetallen.

Und dann ist da auch noch die Corona-Pandemie, die mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Virus in China zu einem Lockdown und neuen Lieferproblemen führt. Davon sind viele Vorprodukte betroffen, ohne die sich die Produktion verteuert, sofern sie überhaupt möglich bleibt. Das hat bei den Erzeugerpreisen der Hersteller und den Großhandelspreisen für die Einkäufer der Unternehmen bereits zu Rekordanstiegen geführt.

Heizkosten werden im nächsten Winter noch deutlich höher

Zudem sind die höheren Energiepreise noch gar nicht richtig beim Verbraucher angekommen. Versorgungsunternehmen wie Stadtwerke haben gerade erst damit angefangen, ihre Tarife für Gas und Strom an die neue Situation bei den Erzeugerpreisen anzupassen.

Die eigentliche Steigerung steht zum Beispiel bei der Jahresabrechnung von Heizkosten für die Mieter noch bevor und tritt mit einiger Verzögerung ein.

Erdgas auch für Herstellung von Waren wie Lebensmitteln wichtig

Auch müssen die gestiegenen Kosten für die Energie bei der Herstellung von Waren und Dienstleistungen in vielen Fällen erst mit einkalkuliert werden. Unternehmen arbeiten zum Teil noch mit den alten Preisen. Einige haben ihre Angebote bereits angepasst, aber es ist davon auszugehen, dass es längst noch nicht alle sind. Es sind in diesem Zusammenhang viele sogenannte Zweitrundeneffekte zu erwarten, welche die Verbraucher erst nach und nach spüren werden.

Händler und Lieferanten testen neue Höchstpreise

Außerdem können Anbieter von Waren und Dienstleistungen versucht sein, die aktuelle Situation mit den steigenden Preisen auszunutzen, um zu sehen wie weit sie gehen können. Da alle sich derzeit auf höhere Preise einstellen, ist die Bereitschaft mehr zu bezahlen für weniger Ware bei vielen Kunden einfach vorhanden.

Das schreit förmlich nach noch höheren Preisen, zum Beispiel bei Handelsketten und Discounter. Die geben die Schuld daran ihren Lieferanten, die sie mit starken Preiserhöhungen konfrontiert hätten. Einige Produkte auch von Markenherstellern wurden von Edeka, Rewe und Discountern deshalb zumindest vorübergehend ausgelistet, also nicht mehr bestellt. Die Hersteller wiederum beklagen, die Handelsketten würden ihre Marktmacht ausnutzen, um ihre Gewinnmargen zu verbessern.

Inflationserwartungen und Preispsychologie wichtig

Nahezu überall ist derzeit eine Erwartung steigender Preise spürbar, egal ob im Supermarkt, beim Autokauf oder bei Bauvorhaben. Auch an den Finanzmärkten steigen die Inflationserwartungen, wie man an den höheren Renditen (Zinsaufschlägen) erkennen kann. Das verleitet viele nun zu vorgezogenen Käufen, so lange die Waren noch nicht so teuer sind, wie sie vielleicht einmal werden könnten. Es geht dabei nicht nur um das private Hamstern von Klopapier und Sonnenblumenöl im Supermarkt.

Auch große Unternehmen wie Konzerne fahren ihre Lagerhaltung hoch, versuchen ihre Vorprodukte auf Vorrat zu bestellen und ordern damit viel mehr, als sie zurzeit eigentlich brauchen. Dafür gibt es auch gute Gründe: Wenn eine Lieferkette gestört ist oder unterbrochen wird, ist es gut, mehr Vorräte zu haben, auf die man dann zurückgreifen kann. So schaukeln sich mehrere der oben beschriebenen Entwicklungen gegenseitig hoch.

Lieferketten leiden auch unter Mehrfach-Bestellungen

Die Unternehmen drohen mit zusätzlichen Bestellungen gerade jene Lieferketten zu verstopfen, auf die sie selbst so dringend angewiesen sind. So stehen Lieferanten und Abnehmer einem neuen globalen Wettbewerb um die wenigen Containerschiffe, die zum Beispiel in chinesischen Häfen wegen Omikron überhaupt noch abgefertigt werden. Die Frachtraten, also die Preise für die Beförderung auf dem Seeweg oder im Flugzeug, explodieren. Die gesamte Logistik-Branche einschließlich LKW-Fahrern scheint längst am Limit zu sein.

Hamstern lässt Preise noch viel schneller steigen

Solche Maßnahmen kommen auch beim Verbraucher an. Innenministerin Nancy Faeser hat erst kürzlich die Bürger dazu auffordert, einen Notvorrat an Nahrungsmitteln zu Hause anzulegen.

Wenn auch nur einige Verbraucher diesem Appell folgen, leeren sich in den Supermärkten schnell Regale, die auf zusätzliche Käufe nicht ausgelegt sind. Ein solches leeres Regal können andere Konsumenten dann als Anzeichen dafür werten, dass hier etwas knapp wird.

Es entsteht im schlimmsten Fall eine Kettenreaktion, an deren Ende einige Konsumenten zu Hause auf Unmengen von verderblichen Lebensmitteln sitzen, die sie gar nicht verbrauchen, und die an anderer Stelle vielleicht fehlen.

Unternehmerische Risiken bei der Preisfindung

Preisanhebungen sind zum Teil aber notwendig für die Unternehmen, damit sie kostendeckend arbeiten können. Ob das der Fall ist, entscheidet sich erst später, wenn klar ist, wie viel zu den neuen Preisen auch gekauft wird. Erst dann ist eine sinnvolle betriebswirtschaftliche Kalkulation möglich. Wer auf seiner teuren Ware sitzen bleibt, zahlt letztlich nur drauf.

Für die Unternehmen bedeutet das eine Gratwanderung: Sie wollen einerseits nichts mit Verlust herstellen, bleiben aber auf Abnehmer angewiesen. Ein Ausweg wäre es in diesem Zusammenhang erst einmal gar nichts Neues mehr zu produzieren oder vielleicht erst einmal weniger anzubieten. Beides würde aber auch nur zu Preiserhöhungen führen, weil das Angebot sich dadurch verknappt. Aus diesem Preisdilemma scheint es derzeit keinen einfachen und schnellen Ausweg zu geben. Es geht nicht nur um die Inflationsrate und andere Preise, auch Arbeitsplätze und Wachstum sind von den unternehmerischen Entscheidungen betroffen.

Was genau ist mit Inflation eigentlich gemeint?

Viele setzen den Begriff "Inflation" einfach gleich mit jeglichem Preisanstieg, aber gemeint sind damit zunächst die Verbraucherpreise, die das Statistische Bundesamt anhand eines Warenkorbs und viele Erfahrungswerten ermittelt. Dieser Warenkorb soll widerspiegeln, wofür ein privater Haushalt im Schnitt sein verfügbares Geld ausgibt. Wenn es aber zu starken Preisschwankungen kommt, wie derzeit bei Energie und Lebensmitteln, dann gerät dieser Warenkorb schnell in eine Schieflage.

Wenn ein Bürger zum Beispiel doppelt so viel fürs Heizen ausgeben muss, bleibt ihm für den Rest seiner Ausgaben weniger übrig. Die Kaufkraft ist entsprechend schwächer und der persönliche Warenkorb ändert sich dann.

Notenbanken achten auf Kerninflation und weniger auf Kaufkraft

Hilfsweise sprechen die Statistiker und auch die Notenbanken daher von einer Kerninflation, bei der die häufig stärker schwankenden Preise für Energie und Nahrungsmittel extra herausgerechnet werden. Den Verbrauchern nutzt das natürlich nicht viel bei den täglichen Ausgaben. Ihre Kaufkraft, also ihr tatsächlich verfügbares Nettoeinkommen, schrumpft beim Tanken und Heizen, so dass weniger Geld übrig bleibt für sonstige Ausgaben.

EZB beobachtet Preisentwicklung mit zeitlichem Abstand

EZB und andere Notenbanken hoffen in einer solchen Situation zunächst, dass die Rohstoffpreise für Energie und Lebensmittel sich so weit beruhigen, dass nur noch ein geringer oder gar kein Anstieg mehr stattfindet. Von einem Preisrückgang ist in diesem Zusammenhang nicht die Rede. Die Preise können also ruhig auf Rekordniveau verharren, ohne dass es zu einer weiteren Inflation kommt. Die beschreibt schließlich nur den Preisunterschied für die Zukunft.

Verbrauchern wäre mir damit wenig geholfen, falls sie auch in Zukunft den extrem hohen Gaspreis weiter bezahlen müssten und sich das Heizen im Winter nur noch eingeschränkt leisten könnten. Ähnlich wie beim Warenkorb, beschreibt also auch die Inflationsrate die Probleme als Konsument nur bedingt, aber sie liefert immerhin deutliche Hinweise auf das, was in nächster Zeit auf die Bürger zukommen könnte.