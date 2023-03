Inflation verliert an Tempo, verfestigt sich aber

Der Preisdruck lässt in Bayern und auch bundesweit weiter nach. Das Statistische Bundesamt meldet in seiner ersten Schätzung, dass die Verbraucherpreise um 7,4 Prozent gestiegen sind im Vergleich zum März 2022. Das statistische Landesamt in Bayern meldete für diesen Zeitraum einen Anstieg um 7,2 Prozent.

Diesel und Benzin verbilligten sich nach starkem Anstieg

Ab vergangenem März war es wegen des Ukraine-Kriegs bei Energiepreisen wie für Gas und Strom zu einem rasanten Anstieg gekommen. Im neuen Jahr verbilligten sich dann Diesel und Benzin sowie Heizöl, während Verbraucherinnen und Verbraucher für Hausenergie nach wie vor Höchstpreise bezahlen.

Nahrungsmittel stark verteuert

Bei den Nahrungsmitteln zeichnet sich keine Entspannung ab: Sie kosteten bundesweit im März 22,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, in Bayern waren es 21,2 Prozent. Bei den Waren und Dienstleistungen hat sich die Inflation weiter verfestigt.

Kerninflation scheint sich zu verfestigen

Das Statistische Landesamt gab die Kernrate der Inflation im Freistaat, bei der Energie und Nahrungsmittel nicht mitgerechnet werden, mit 5,9 Prozent an gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders stark verteuerten sich Pauschalreisen.

Die bayerischen Statistiker meldeten aber auch eine gute Nachricht: Die bayerische Wirtschaft ist im letzten Jahr preisbereinigt gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte 2022 um 2,1 Prozent zu.