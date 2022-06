Urlaub in der Türkei immer teurer - hohe Preise durch Inflation

Der Urlaub in der Türkei wird immer teurer, weil wegen der enorm hohen Inflation von offiziell etwas mehr als 70 Prozent die Preise seit Monaten steigen. Noch vor einem halben Jahr hatte sie bei rund 20 Prozent gelegen.

An den Problemen mit der selbstgemachten Inflation änderte sich seither nichts. Dafür stiegen wie in allen anderen europäischen Ländern die Lebensmittel- und Energiepreise. Das hat der Inflation in der Türkei noch einmal einen Schub versetzt.

Euro-Verdiener sind nicht so stark betroffen

Wer Euro hat, spürt die Teuerung wegen des Wechselkurses nicht so stark, denn ein Euro ist immer mehr türkische Lira wert. Vor gut einem Jahr gab es zehn Lira pro Euro, jetzt sind es 18, also rund 80 Prozent mehr. Aber die meisten Preise steigen schneller als es der Wechselkurs ausgleicht. Einige Preise haben sich verdoppelt bis verdreifacht und das bekommen auch Touristen zu spüren.

Etliche Produkte und Dienstleistungen teurer

Die Fahrt im Taxi, das Glas Tee am Straßenrand oder Lebensmittel, überall wird es teurer. Eine einfache Pizza zum Beispiel kostet im Jahresvergleich schon mal das Dreifache. Auch landestypisches Essen in vielen Restaurants, das Benzin an der Tankstelle oder eine Flasche Bier am Kiosk sind spürbar teurer geworden.

Wer sein Auto volltanken will, zahlte vor einem Jahr 300 Lira, heute ist es das Vierfache. Händler und Gastronomen gleichen ihre Preise sehr schnell der Inflationsrate an und gehen teils darüber hinaus.

Türkei trotzdem vergleichsweise günstig

Doch trotz Inflation und steigender Preise: unter dem Strich ist die Türkei nach wie vor ein recht günstiges Urlaubsland für Touristen aus Deutschland. Von ein paar Ausnahmen abgesehen, wie zum Beispiel Milchprodukte, ist das Preisniveau insgesamt niedriger als in Deutschland.