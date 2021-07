Inflation steigt im Juli auf 3,8 Prozent - fünf Prozent absehbar

Zum ersten Mal seit 13 Jahren ist die Inflationsrate in Deutschland wieder bei über drei Prozent. Im Vergleich zum Juli 2020 legten die Verbraucherpreise im Schnitt um 3,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dabei handelt es sich allerdings um eine vorläufige Berechnung, die noch bestätigt werden muss. Ähnlich hoch war die Inflation zuletzt, in Folge der Finanzkrise, 2008 gelegen.

Inflation bleibt für den Rest des Jahres hoch

Auch in den kommenden Monaten soll die Teuerung, Experten zufolge, weiterhin hoch bleiben. Bundesbankpräsident Jens Weidmann rechnet jetzt beispielsweise damit, dass sich die Inflationsrate bis zum Jahresende in Richtung fünf Prozent bewegt.

Das liegt unter anderem am veränderten Mehrwertsteuersatz, der im vergangenen Jahr im Juli vorübergehend auf 16 (und fünf) Prozent gesenkt worden war und jetzt wieder bei 19 (und sieben) Prozent liegt. Das löst einen Bumerang-Effekt aus, da die Preise umso stärker wieder ansteigen. Mit der Preissenkung sollte die Nachfrage angeregt werden, um die Wirtschaft zu stärken. Verbraucher sollten bewusst auch Kaufentscheidungen nach vorne verlegen.

Außerdem war zum Beispiel Energie im vergangenen Jahr außergewöhnlich günstig. Das führt jetzt bei der Rückkehr zu den langjährigen Durchschnittswerten zu einer hohen Inflationsrate. Hinzu kommt die zum Jahreswechsel eingeführte CO2-Steuer.

Hohe Inflation maßgeblich durch Einmaleffekte bestimmt

Alle diese Effekte sind aber Einmaleffekt – sie wirken sich also einmal im Jahresvergleich aus, tragen dann aber nicht mehr zu einer weiteren Teuerung bei. Auch wenn die jetzt erstmal recht hoch ausfallen kann. Zusätzlich getrieben wird sie durch eine Verknappung des Angebots in vielen Bereichen, wo die Wirtschaft mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hat. Das führt fast automatisch zu einer Verteuerung vieler Produkte und Dienstleistungen.

Entspannung ist wohl erst im nächsten Jahr in Sicht, wenn der Mehrwertsteuereffekt wieder verschwindet. Dann, so die Einschätzung vieler Experten, gibt es auch kaum Grund dafür, anzunehmen, dass die Inflationsrate weiterhin bei über zwei Prozent liegt. Lediglich deutlich steigende Löhne könnten so einen Effekt auslösen.

Teuerung in den Bundesländern zwischen 3,4 und 4,3 Prozent

Auf die Bundesländer bezogen liegt Bayern mit einer Jahresinflationsrate von 3,8 Prozent im Juli genau im Bundesdurchschnitt. In den anderen Bundesländern liegt die Teuerung bei Werten zwischen 3,4 und 4,3 Prozent. Im Juni hatte der Wert bundesweit noch bei 2,3 Prozent gelegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in der Währungsunion mittelfristig eine Teuerung von zwei Prozent an. Für eine Übergangszeit nimmt sie auch ein Überschreiten dieser Zielmarke in Kauf, um weiterhin mit viel billigem Geld die Konjunkturerholung in der Euro-Zone anschieben zu können. Die EZB hilft damit auch hoch verschuldeten Staaten wie Italien, die sich deshalb sehr günstig refinanzieren können.

Kaufkraftverlust für Arbeitnehmer

Für viele Arbeitnehmer bedeutet die hohe Inflation einen realen Kaufkraftverlust. Die Löhne von Millionen Beschäftigten mit einem Tarifvertrag werden dem gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) zufolge 2021 erstmals seit einem Jahrzehnt langsamer steigen als die Verbraucherpreise.

Unter Berücksichtigung der im ersten Halbjahr abgeschlossenen Verträge und der in den Vorjahren für 2021 vereinbarten Erhöhungen dürften die Tariflöhne um durchschnittlich 1,6 Prozent zulegen.