EZB stellt Weichen für künftige Geldpolitik

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht, und auch im ganzen Euro-Raum ist die Inflation zurzeit verhältnismäßig hoch. Gleichzeitig gilt in Europa weiter wie seit Jahren der Leitzins von null Prozent. Vor diesem Hintergrund kommt am heutigen Donnerstag der Rat der Europäischen Zentralbank zusammen. Es ist das letzte Treffen, bevor die EZB im Dezember entscheiden will, wie es mit dem für die Corona Pandemie aufgelegten Notprogramm weitergeht. Es gibt also viel zu besprechen für die Ratsmitglieder.

Noch keine Zinserhöhung

Die EZB plant nach Aussagen von mehreren Mitgliedern des Zentralbankrats, in dem die Notenbankpräsidenten der einzelnen Euro-Länder vertreten sind, in diesem Jahr keine Zinserhöhung zur Eindämmung der hohen Inflation - und wohl auch im nächsten Jahr nicht.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde will erst einmal abwarten, ob der Preisanstieg nicht von selbst wieder zurückgeht. Sie sagt: "Wir werden durch die aktuelle Inflation 'hindurchsehen'. Wir müssen also genau auseinanderhalten was ist schwankungsanfällig? Welche Faktoren sind vom Ölpreis abhängig oder von Nahrungsmitteln? Aber im Moment glauben wir, dass dieser Trend vorübergehend ist. Er lässt sich daneben zurückführen auf einige Lieferengpässe oder die sehr spezifischen Faktoren, wie etwa die Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland."

Preissteigerung in vielen Bereichen spürbar

Es ist ein Angebotsschock, der von außen kommt und im Moment alles teurer macht: Energie und Rohstoffe, Transport und viele Waren, die derzeit oft nicht geliefert werden. Die Globalisierung funktioniert nicht richtig. Das gewohnte überreiche Angebot fehlt an manchen Stellen.

Die entscheidende Frage für EZB und Experten ist, wie lange dieser Zustand noch anhält, der neben hohen Preisen auch noch ein niedrigeres Wachstum zur Folge hat. Gegen eine solche Stagflation kann die Notenbank nicht viel machen. Wenn sie jetzt auch noch die Zinsen erhöht, droht sie die angeschlagene Konjunktur ganz abzuwürgen.

EZB hält vorerst am 0-Prozent Leitzins fest

Im BR24 Thema des Tages erläutert Christine Bergmann aus der BR Wirtschaftsredaktion, wieso die Europäische Zentralbank vermutlich noch eine Weile am Leitzins von 0 Prozent festhalten wird: "Die EZB glaubt daran, dass die Inflation im Moment tatsächlich eine vorübergehende ist, dass sich das alles wieder auflöst, dass auch die Lieferengpässe, die ja auch für Preissteigerungen sorgen, dass auch die sich wieder auflösen, wenn sie jetzt hingeht und die Zinsen anhebt."

Eine Zinserhöhung brauche ein paar Monate, um zu wirken. Dann könne sich die Lage ja wieder geändert haben, und dann kämen wir in einen Mechanismus hinein, der dann eine falsche Wirkung hat. Und deswegen hielten Sie sich jetzt erstmal zurück.

Eine Zinserhöhung würde laut Bergmann auch bedeuten, dass auch die Staaten für ihre Staatsschulden mehr zahlen müssten. Und das könnten manche Länder einfach nicht. Die würden Probleme bekommen und dann würden wir "in die nächste Staatsschuldenkrise rauschen"

Wie könnten Zinsen wieder steigen?

Kleinanleger, die aktuell mit ihrem Geld etwas erwirtschaften wollen, müssen also einen Blick auf die Aktienmärkte werfen. Wir müssten in eine richtige, dauerhafte Inflation hinein geraten, damit die Zinsen wieder steigen, so Bergmann. Wenn zum Beispiel jetzt die Löhne stark steigen würden, kämen wir in eine Lohn-Preis-Spirale: dann stiegen die Preise wieder, weil die Unternehmen höhere Löhne zahlen müssten. Dann würden die Gewerkschaften wieder höhere Löhne verhandeln und so ginge es immer weiter. In dem Fall müsste die EZB tatsächlich mit höheren Zinsen gegensteuern.

Eine andere Möglichkeit für steigende Zinsen wäre eine Beruhigung der allgemeinen Lage: Wenn die Staatsschulden in kritischen Ländern ein bisschen zurückgingen, so dass die Wirtschaft wieder wirklich rundläuft, und nach der Corona-Pandemie wieder richtig anspringen würde, aber eben in ganz Europa und nicht nur in Deutschland, so Bergmann.

Die Inflationserwartung steigt

Von einer höheren Inflation sei kurz und mittelfristig auszugehen, sagt Gertrud Traud, die Chefvolkswirtin der Helaba Landesbank für Hessen und Thüringen. Sie sieht durchaus einen Inflationsdruck und geht davon aus, dass er bleiben werde. Ihr zufolge erwarteten die Kapitalmärkte aber, dass die EZB weiter sehr entspannt bleibt. Der Terminmarkt erwarte keine Zinserhöhung. Sie teile die Annahme, dass die EZB mehr Inflation zulassen werde und rechnet mit einer Zinserhöhung 2023, obwohl die Inflationserwartungen ansteigen.

Überhaupt nicht einverstanden mit dieser neuen Geldpolitik, die mehr Inflation zulassen will, ist der scheidende Bundesbankpräsident Jens Weidmann. In seiner Rücktrittserklärung hat er das noch einmal deutlich gemacht. Aber geändert hat das wohl nichts an der Auffassung der meisten anderen Mitglieder des Europäischen Zentralbankrats.