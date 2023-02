Inflation: Reallöhne sinken im Rekord-Tempo trotz Lohnerhöhungen

Das Statistische Bundesamt hat für 2022 mit 4,1 Prozent den bisher höchsten Rückgang an Kaufkraft gemessen. Der starke Kaufkraftverlust machte sich auch an einem anderen Wert bemerkbar: Der Konsum war in Deutschland im vierten Quartal 2022 rückläufig, was sich stark auf die gesamte Wirtschaft auswirkt. Zum Beispiel dämpft dieser Konsumrückgang das gesamtwirtschaftliche Wachstum.

Rekord: Inflation stieg mehr als doppelt so stark wie Löhne

Bereits das dritte Jahr in Folge sind die Reallöhne 2022 gesunken, doch diesmal wurde der größte Verlust seit 2008, dem Beginn der Zeitreihe, gemessen. Zuvor hatten die Statistiker noch einen stärksten Anstieg der Nominallöhne um +3,4 Prozent gemessen, doch der konnte mit der extremen Inflation, sie betrug +7,9 Prozent im Jahresdurchschnitt, einfach nicht mithalten. Diese Inflation war getrieben von den hohen Preisen - vor allem für Energie und Nahrungsmittel.

Nicht alle Verbraucher profitierten von starken Lohnsteigerungen

Hinzukommt, dass keineswegs alle Löhne so stark gestiegen sind. Die Statistik bezieht sich vor allem auf Vollzeitbeschäftigte, wobei Tariflöhne einen Schwerpunkt bilden einschließlich Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, die aber nicht die Regel sind. In der Realität dürften viele Einkommen nicht so stark gestiegen sein, zum Beispiel bei vielen Selbständigen.

Eine entscheidende Rolle für das vielfache Lohn-Plus spielte das Ende der Kurzarbeit. Nach den ersten Corona-Jahren 2020 und 2021 hatten viele Betroffene wieder eine reguläre Beschäftigung und verdienten entsprechend mehr.

Rückläufiger Konsum und Bau bremst Wirtschaftswachstum aus

Auswirkungen dieses Kaufkraftverlusts aufgrund der stark gesunkenen Reallöhne auf die Gesamtwirtschaft waren im vierten Quartal bereits deutlich zu spüren. Der private Konsum, der für einen Großteil der Wirtschaftsleistung steht, war rückläufig.

Das Statistische Bundesamt kann das Minus beim Konsum noch nicht genau beziffern, liefert aber eine Fülle anderer Daten, zum Beispiel aus der Bauwirtschaft. Der Bau war viele Jahre ebenfalls eine wichtige Stütze der Konjunktur und fällt bis auf weiteres als Wachstumstreiber aus. Aufträge und ausgeführte Projekte sind besonders im Wohnungsbau eingebrochen.

Export und Industrieproduktion als letzte Hoffnung für Wachstum

Von den drei Säulen, auf denen das Wachstum der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahren beruhte, nämlich Konsum, Bau und Exportwirtschaft, sind zwei damit weggebrochen. Von der Industrie und den Exportunternehmen kommen unterschiedliche Signal bei Aufträgen und Produktion. Ungünstig sind vor allem die stark gestiegenen Zinsen, die Investitionen deutlich erschweren.

Hohe Zinsen bei hoher Inflation: Doppeltes Gift für die Konjunktur

Mit ihren Zinserhöhungen will die Europäische Zentralbank die Inflation bekämpfen, notfalls um den Preis eines Einbruchs der Konjunktur in Europa. Die Auswirkungen davon haben auch die Verbraucher teilweise schon zu spüren bekommen. Zahlreiche Kredite verteuerten sich deutlich, während die Sparzinsen niedrig blieben.

Die EZB hat bei der Bekämpfung der Inflation insbesondere auch die künftige Kaufkraft der Verbraucher im Blick. Denn die wird erst wieder steigen, wenn die Reallöhne stärker steigen als die Inflation. Bis zu einer Lösung dieses Zins-Dilemmas werden aber noch einige Monate, vielleicht sogar Jahre vergehen. Vorerst ist mit weiter steigenden Zinsen zu rechnen.