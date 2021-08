Inflation: Preise steigen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr

Eine so hohe Inflationsrate hat es seit 1993 nicht mehr gegeben: Innerhalb eines Jahres sind die Verbraucherpreise in Deutschland um 3,8 Prozent nach oben geklettert. Das Statistische Bundesamt hat damit vorläufige Daten jetzt bestätigt.

Höhere Mehrwertsteuer schiebt Inflation an

Die Statistiker führen den deutlichen Anstieg vor allem auf den Mehrwertsteuereffekt zurück. Die Bundesregierung wollte mit der zeitweiligen Senkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 den Konsum in der Corona-Krise ankurbeln. Mit der Normalisierung der Steuersätze trat nun ein Gegeneffekt ein, der im Preisvergleich zum Juli 2021 sichtbar wurde. Die Weitergabe der Steuererleichterung hatte genau ein Jahr zuvor zu sinkenden Preisen geführt, die nun wieder angestiegen sind.

Insbesondere Benzin und Heizöl sind teurer

Bei den Energiepreisen gab es einen ähnlichen Effekt. Die waren mit dem Ölpreis 2020 zeitweilig eingebrochen und haben sich nun mehr als erholt. Hinzukam mit der CO2-Abgabe eine zusätzliche Steuer. Um mehr als die Hälfte verteuerte sich Heizöl, um knapp ein Viertel die Kraftstoffe, bei Erdgas waren es fast fünf Prozent. Ohne Berücksichtigung der Energieprodukte hätte die Inflationsrate den Angaben zufolge im Juli bei 2,9 Prozent gelegen.

Gemüse und Bekleidung mit Preissprung

Für Lebensmittel mussten Verbraucher 4,3 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Merklich teurer wurde Gemüse, was Experten auch auf die teils heftigen Regenfälle und dadurch bedingt Ernteausfälle zurückführen. Darüber hinaus verteuerten sich auch Bekleidungsartikel und Fahrzeuge sowie Möbel und Leuchten deutlich.

Experten: Inflation geht bald zurück

Ökonomen halten in den kommenden Monaten Jahresinflationsraten von an die fünf Prozent für möglich. Dabei handelt es sich aus ihrer Sicht aber um ein vorübergehendes Phänomen. So sieht das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) keinen Grund für "Inflationspanik".

IMK-Direktor Sebastian Dullien erwartet, dass die Teuerung schon im Januar 2022 wieder deutlich nachgeben wird. "Weil es sich bei den Preisanstiegen um vorübergehende Entwicklungen handelt, die sich kaum in dauerhaft steigenden Preisen und Löhnen niederschlagen dürften, schaffen die neuen Zahlen auch keinen akuten Handlungsdruck für die Europäische Zentralbank."

Ziel der EZB: Inflationsrate von zwei Prozent

Europas Währungshüter streben für den Euroraum eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an und sind dabei zumindest zeitweise bereit, ein moderates Über- oder Unterschreiten dieser Marke zu akzeptieren.