Inflation: Preise steigen um mehr als drei Prozent

Im Schnitt sind 2021 die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent gestiegen. Das bestätigte das Statistische Bundesamt auf der Basis endgültiger Zahlen. Erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres waren die Verbraucherpreise massiv gestiegen, zum Jahresende hin sogar um 5,3 Prozent.

Preissprünge gab es insbesondere beim Heizöl und Sprit. Das hat damit zu tun, dass die Preise für Rohöl im Zuge der weltweiten wirtschaftlichen Erholung wieder nach oben geschossen sind, nachdem sie in Folge der Coronakrise erst eingebrochen waren. Zusätzlich fällt bei Energieprodukten seit Anfang 2021 noch die CO2 Abgabe an.

Höhere Mehrwertsteuer und Lieferkrise verteuern Waren

Was viele Waren und Dienstleistungen außerdem verteuert hat, ist die Mehrwertsteuer. Hier werden mittlerweile wieder 7 und 19 Prozent fällig, davor war es vorübergehend weniger. Außerdem gab es in Folge der Krise Lieferengpässe, etwa bei Rohmaterial wie Holz, Metall und Speicherchips. Auch das trieb die Preise für Waren nach oben.

Zweite Welle von Preiserhöhungen 2022

Für 2022 rechnen viele Analysten, auch das Münchner ifo-Institut, mit einer zweiten Welle von Preiserhöhungen in vielen Branchen und einem erneuten Preisanstieg von über zwei Prozent. Demnach bleibt die Inflation deutlich zu spüren - auch wenn die Europäische Zentralbank gute Gründe sieht, warum gerade in Deutschland der Preisdruck jetzt nachlässt.

2022 steht zwar keine höhere Mehrwertsteuer an. Die Hoffnung der Notenbank, dass die Energiepreise nicht mehr so stark weitersteigen, hängt aber von der Entwicklung der Ukraine-Krise ab. Und Deutschlands Abhängigkeit von russischem Erdgas ist hoch. Viele Unternehmen stehen vor Anpassungen an höhere Einkaufspreise. Das werden auch die Verbraucher zu spüren bekommen.

Ikea Möbel und Lebensmittel werden teurer

So kündigte der Möbelhändler Ikea einen Preisschub von neun Prozent an. Die DZ Bank sagt voraus, dass Lebensmittel teurer werden und führt das zum Teil auf politische Vorgaben zurück. Viele auf Bio bedachte Konsumenten kaufen freiwillig teurere regionale Produkte. Viele Branchen reagieren jetzt erst auf die Preise von 2021, das führt zu zahlreichen Zweitrundeneffekten.

Auch die Gewerkschaften passen ihre Lohnforderungen an die höhere Inflation an. Außerdem soll der Mindestlohn um mehr als 20 Prozent steigen. Das verschafft dem Einzelhandel Möglichkeiten für Preiserhöhungen.