Inflation, Lieferengpässe und der Krieg machen Leoni zu schaffen

Wer sich derzeit ein neues Auto bestellt, muss lange warten – oft über ein Jahr. Nach fehlenden Halbleitern bremsen nun fehlende Kabelbäume die Autoindustrie. Kabelbäume, wie sie der Nürnberger Autozulieferer Leoni herstellt. Ein Grund für den Mangel ist der Krieg in der Ukraine. Leoni hat gleich zwei Produktionsstandorte in dem Land. Wegen des russischen Angriffskriegs stand die Fertigung zwischenzeitlich komplett still.

Steigende Rohstoffpreise und anhaltende Lieferengpässe

Der Ukraine-Konflikt ist allerdings nur eine von mehreren Baustellen des Konzerns. Zuletzt seien die Preise für Energie und Rohstoffe wie Kupfer "rasant" gestiegen, so Konzernchef Aldo Kamper. Auch die Logistik sei teurer geworden. Die Kosten habe Leoni allerdings noch nicht vollständig an die Kunden, sprich die Autoindustrie, weitergegeben. Auch die weiter durch die Corona-Pandemie ins Stocken geratenen Lieferketten bereiten Leoni weiter Probleme. "Das 1. Quartal hat keine Zweifel gelassen, dass 2022 erneut ein sehr forderndes Jahr für die Automobilindustrie ist und sein wird", betonte Kamper.

Kabelbaum-Produktion in der Ukraine läuft wieder

Zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte Leoni die Produktion in seinen beiden Werken im Westen der Ukraine zwischenzeitlich gestoppt. Auch als die Fertigung wieder angelaufen war, musste sie im Fall eines Fliegeralarms immer wieder unterbrochen werden. Mittlerweile haben sich die Angriffe der russischen Truppen auf den Osten des Landes konzentriert und in den Leoni-Werken in Stryji und Kolomyja unweit der Grenzen zu Polen beziehungsweise Rumänien konnte die Fertigung laut Leoni wieder aufgenommen werden. Da zudem die Produktion in anderen Ländern hochgefahren werden konnte, sei die Fertigung mittlerweile wieder annähernd auf "Vorkriegsniveau". Die wegen des Ukraine-Kriegs bei Leoni zusätzlich angefallenen Kosten beziffert das Unternehmen mit rund 20 Millionen Euro.

Unterm Strich steht ein Plus

Trotz der schwierigen Umstände hat Leoni das erste Quartal des laufenden Jahres mit einem Überschuss von 47 Millionen Euro abgeschlossen. Allerdings nur, weil die Nürnberger Teile ihres Industriegeschäfts verkauft haben. Andernfalls stünde unter der Quartalsbilanz der Nürnberger ein Minus. Der Verkauf wirkt sich auch auf den Umsatz aus. Der lag zwischen Januar und Ende März bei rund 1,26 Milliarden Euro. Das sind knapp sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern begründet das unter anderem damit, dass die veräußerten Teile des Industriegeschäfts auch nicht mehr voll zum Umsatz beigetragen hätten. An seinem Ausblick für das Gesamtjahr hält Leoni fest. Das Unternehmen betont allerdings erneut, dass die "Prognosefähigkeit weiterhin wesentlich beeinträchtigt" sei.