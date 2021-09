Inflation - Kritik an der Europäischen Zentralbank

Trotz hoher Inflation will die EZB bislang nicht auf den Anstieg der Verbraucherpreise reagieren und wird dafür vor allem in Deutschland kritisiert. Ein neues "symmetrisches" Inflationsziel gestattet es der Notenbank sogar, eine höhere Inflation über einen längeren Zeitraum in Kauf zu nehmen.

Politiker wollen Unabhängigkeit der Notenbank einschränken

Das geht so weit, dass Politiker der Union im Wahlkampf fordern, die EU müsse die Unabhängigkeit der Notenbank einschränken und sie zu einer verstärkten Bekämpfung der Inflation zwingen. Das könnte am Ende aber das Gegenteil bewirken und zu einer noch höheren Inflation führen.

Eingeschränkte Entscheidungsfreiheit schadet Ruf von Notenbanken

Notenbanken, die über ihre Geldpolitik nicht frei entscheiden können, geraten schnell im Verdacht, über kurz oder lang den Staat finanzieren zu müssen, der ihnen Anweisungen gibt. Das wiederum zerstört das Vertrauen der Märkte in das Handeln der Notenbanker und in ihre Währung. Der Euro würde schnell als Weichwährung gelten, wenn die EZB nicht länger hart bleiben kann gegenüber Forderungen von Politikern.

Weicher Euro könnte Preise stark steigen lassen

Ein solcher weicher Euro würde an den Märkten an Wert und Kaufkraft verlieren und die Preise stark steigen lassen. Es wäre also kontraproduktiv, der EZB ihre Unabhängigkeit zu nehmen, damit sie die Inflation bekämpft. Es wäre ein Misstrauensvotum, das viel Vertrauen zerstört.