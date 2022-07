McKinsey: Inflation ist die größte Sorge der Deutschen

Die steigenden Preise drängen andere Probleme mittlerweile in den Hintergrund. Hatten die Deutschen bei der vergangenen McKinsey-Umfrage im April noch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als größte Sorge bezeichnet, steht nun die Inflation an erster Stelle.

Sorgentreiber: Inflationsraten wie seit Jahrzehnten nicht mehr

Rund jeder zweite Befragte gab an, weitere Preissteigerungen zu fürchten. Seit März liegen die Inflationsraten in Deutschland deutlich über sieben Prozent – so hoch wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Experten sind uneins, ob der Höhepunkt bereits erreicht ist oder nicht. Während einige Wirtschaftsforschungsinstitute wie das Münchener ifo-Institut in diesem Jahr von einer Inflationsrate in Deutschland von insgesamt unter sieben Prozent ausgehen, hat die EU-Kommission ihre Prognose jüngst auf 7,9 Prozent angehoben.

Ukraine-Krieg tritt in den Hintergrund

Die russische Invasion in der Ukraine nannte im Juni nur noch jeder vierte Deutsche als seine größte Sorge, so das Ergebnis der McKinsey-Studie. Trotz der aktuell hohen Infektionszahlen hatten nur vier Prozent vor der Corona-Pandemie die meiste Furcht.

Deutsche schnallen Gürtel enger

Die steigenden Preise haben der Umfrage zufolge bereits spürbare Auswirkungen auf den Alltag vieler Menschen.

"Die große Mehrheit, 73 Prozent, hat das Einkaufsverhalten bereits verändert, um zu sparen. Dieser Trend beschleunigt sich." Marcus Jacob, Unternehmensberatung McKinsey

So landen häufiger die Eigenmarken der Handelsketten in den Einkaufswagen. Statt im Supermarkt oder im Fachgeschäft wird häufiger beim Discounter eingekauft.

Höhere Ausgaben für Lebensmittel werden bei Kleidung eingespart

Während mehr Geld für Benzin und Lebensmittel ausgegeben werden muss, wird bei nicht essentiellen Ausgaben wie beispielsweise Bekleidung, Schuhen, aber auch Möbeln oder Elektronik gespart. 59 Prozent der Befragten geben an, sie würden inzwischen genauer auf den eigenen Energieverbrauch achten.