Inflation in Deutschland wächst - Preisanstiege unterschiedlich

Das Statistische Bundesamt bestätigte für Oktober eine erste Schätzung, wonach die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent gestiegen sind – nach dem harmonisierten Verbraucherpreisindex, den EZB und Bundesbank benutzen, waren es sogar 11,6 Prozent mehr.

Statistisches Bundesamt: Inflation frisst sich immer weiter durch

Es bleibt dabei, dass Waren und Dienstleistungen sich in Deutschland immer schneller verteuern. Zumindest die Zahlen vom Oktober, die nun bestätigt sind, legen das nahe. Hauptursachen seien nach wie vor die Energieprodukte, sagte der Präsident des Statistischen Bundesamts, Georg Thiel. Es gehe aber zunehmend auch um Preisanstiege bei vielen anderen Waren und Dienstleistungen.

Weiterer Anstieg auch gegenüber Vormonat September

Gegenüber dem Vormonat September stiegen die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent. Als einigermaßen stabil erwiesen sich erneut die Wohnungskaltmieten, die zum Vorjahr nur um 1,8 Prozent zulegten. Anders war es bei den Nebenkosten für Strom und Heizung, wo die extremen Energiepreise sich bemerkbar machen. Die lagen im Schnitt um 43 Prozent über dem Vorjahreswert.

Bei Nahrungsmitteln betrug die Steigerung mehr als 20 Prozent, was beim täglichen Einkauf besonders deutlich wird. Bei Dienstleistungen ging es um vier Prozent aufwärts, weil die Anbieter ihre höheren Kosten wie für Energie auf die Preise umlegen. Besonders deutlich wird das am Warenangebot der Unternehmen, das sich im Schnitt um 17,8 Prozent verteuerte.

Energie und Nahrungsmittel größte Preistreiber

Für den Jahreswechsel zeichnet sich keine große Änderung ab, weil die Erzeugerpreise in der Industrie und in der Landwirtschaft immer noch sehr hoch sind und in der Folge auf die Verbraucherpreise für die Endkunden durchschlagen werden. Im nächsten Jahr hängt viel davon ab, welche Wirkung die Preisbremsen der Bundesregierung bei Strom und Gas entfalten und ob sie in der Lage sind, die Inflation einzudämmen.