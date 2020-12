Inflation in Deutschland auf Rekord-Tiefstand

Der Einzelhandel fürchtet einen monatelangen Lockdown nach Weihnachten. Viele Geschäfte sind schon geschlossen, weil es sich in der Corona-Krise nicht mehr lohnt und die Kunden ausbleiben. Das hat den Prüfern des Statistischen Bundesamtes einiges Kopfzerbrechen bereitet. Denn um durchschnittliche Preise zu ermitteln, müssen die Waren natürlich auch deutschlandweit angeboten werden.

Niedrige Preise für Öl und Benzin senken die Inflation

Mit minus 0,3 Prozent hat die Inflationsrate im November den niedrigsten Stand seit fünf Jahren erreicht. Vor allem die Energiepreise lagen erneut deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Hinzu kam die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer, die noch bis Januar für niedrigere Preise sorgt. Im direkten Monatsvergleich zum Oktober waren es ebenfalls die Energiepreise, die sich verbilligten, hier vor allem Heizöl und auch Benzin. Wer statt dem Auto mit dem Zug fährt, kann im Fernverkehr derzeit erheblich sparen, weil hier seit Jahresbeginn der niedrigere Mehrwertsteuersatz gilt.

Mietpreise weiter gestiegen

Es gibt aber einige Waren und vor allem Dienstleistungen, die trotz Corona-Krise teurer werden. So sind die Nettokaltmieten zum Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen, was für private Haushalte eine große Rolle spielt. Den stärksten Anstieg gab es beim Entgelt für das Glücksspiel, weil in der Pandemie offenbar wesentlich mehr gezockt wird. Auch Banken und Sparkassen langten bei ihren Gebühren wieder kräftig hin. Außerdem verteuerte sich erneut die häusliche Pflege.