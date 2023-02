Inflation in Bayern: Im Januar mit 8,8 Prozent höher als im Bund

Nach einer vorübergehenden Abschwächung im Dezember hat die Inflation in Deutschland im Januar gleich wieder zugelegt. Das Statistische Bundesamt bestätigte seine erste Schätzung, wonach die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent gestiegen sind. In Bayern war dieser Wert sogar noch etwas höher, dem Statistischen Landesamt in Fürth zufolge betrug der Preisanstieg im Freistaat 8,8 Prozent. Vor allem Erdgas kostete hier noch mehr als im Bundesdurchschnitt.

Energiepreise und Nahrungsmittel steigern die Inflation

Alles dreht sich weiter um die Preise von Energie und Nahrungsmitteln. So lagen die Energiepreise trotz staatlicher Gegenmaßnahmen im Januar bundesweit immer noch um 23,1 Prozent über denen des Vorjahres.

In Bayern wurden vom Statistischen Landesamt in Fürth zum Teil noch extremere Anstiege festgestellt. So kosteten feste Brennstoffe, wie Holz und Pellets, 54,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ganz vorn im Freistaat war der Gaspreis, der mit einem Anstieg um 73,7 Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt lag.

Ohne Energiepreise gerechnet hätte die Jahresinflation in Bayern immer noch bei 7,4 Prozent gelegen. Denn auch für Nahrungsmittel wurde in Bayern 19,8 Prozent mehr bezahlt. Auch im direkten Vergleich zum Vormonat Dezember kosteten Nahrungsmittel 1,4 Prozent mehr. Als vergleichsweise moderat beurteilt das Statistische Landesamt den Anstieg der Wohnungsmieten, diese hätten sich im Januar um 2,6 Prozent erhöht.

Bundesweiter Trend bei Energiepreisen abhängig von staatlichen Maßnahmen

Eine Veränderung zum Dezember ergab sich vor allem daraus, dass die Bundesregierung im Vormonat, also zum Jahresende, Soforthilfen gezahlt hatte und anschließend nicht mehr. Dieser Wegfall dürfte dem Statistischen Bundesamt zufolge den Unterschied gemacht haben. Die hohen Energiepreise wirken sich nach und nach auf viele andere Bereiche der Wirtschaft aus und führen dort zu einer Welle von Zweitrunden-Effekten. "Wir beobachten Preiserhöhungen bei vielen Waren und zunehmend auch bei Dienstleistungen", sagte dazu die Präsidentin des Statistischen Bundesamts, Ruth Brandt.

Im direkten Vergleich zum Vormonat Dezember waren die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent gestiegen. Dort hatten einige Experten sogar noch mehr erwartet, weil das Statistische Bundesamt die Gewichtung von Energie und Nahrungsmitteln in seinem Warenkorb erhöht hatte bei der Umstellung, die es zum Jahreswechsel gab.