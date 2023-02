Inflation im Januar verharrt auf hohem Niveau

Anhaltende Umstellungsprobleme der Preisdaten führen dazu, dass das Statistische Bundesamt auch mit Verzögerung von knapp zwei Wochen immer noch keine stabile erste Schätzung abgeben kann. Es steht aber fest, dass die Verbraucherpreise auch im Januar um etwa ein Prozent weiter gestiegen sind im Vergleich zum Vormonat Dezember. Die Daten für diesen Dezember werden aber immer noch einer Revision unterzogen. Dazu erklärt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank:

"Wir wissen nur, dass die Inflation im Januar 8,7 Prozent betrug. Wegen der Umstellung auf ein neues Basisjahr kennen wir leider weder die Inflation im Dezember noch die mögliche Rolle staatlicher Preisbremsen für Gas und Strom." Jörg Krämer, Commerzbank

Verbraucher reagieren mit erhöhten Einsparungen auf Inflation

Staatliche Einmalzahlungen hatten vor dem Jahreswechsel den Inflationsdruck etwas vermindert. Im neuen Jahr spielen die Energiepreise erneut eine Führungsrolle. Beim Gaspreis könnten die Tarife sich Umfragen zufolge auf das Niveau von Anfang 2022 einpendeln, die Strompreise werden in der Branche allerdings deutlich höher gesehen.

Bei den Nahrungsmitteln, dem zweitwichtigsten Preistreiber gibt es neue Verhandlungen zwischen dem Lebensmittelhandel und den Herstellern. Übertriebene Preiserhöhungen bei einigen Markenartikeln könnten jetzt nachverhandelt werden, heißt es, weil die Umsätze bei einigen Produkten eingebrochen sind. Insgesamt war der private Konsum zuletzt rückläufig: Trotz aller Preiserhöhungen gingen die Ausgaben aufgrund der Sparsamkeit der Verbraucher zurück.

Anstieg der Energiepreise soll nachlassen

Für eine Entwarnung bei der Inflation sei es noch zu früh, so Krämer. Der Abwärtstrend, der in den alten Zahlen vom letzten Jahr bereits sichtbar war, sollte sich jedoch in den kommenden Monaten fortsetzen sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank, weil der Anstieg der Energiepreise wohl weiter nachlassen werde.

Im Kernbereich der Inflation, also ohne Energie und Nahrungsmittel gerechnet, spielen zum Beispiel die steigenden Lohnkosten eine Rolle. Außerdem sind weitere Zweitrundeneffekte nicht ausgeschlossen, wenn Unternehmen wie Händler und Dienstleister weitere Preiserhöhungen vornehmen.