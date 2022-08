Inflation führt zu Reallohnverlust

Die Tariflöhne in Deutschland sind im Schnitt auch im ersten Halbjahr gestiegen. Doch das Plus bei den Preisen gerade für Energie und Lebensmittel konnten sie in der Regel nicht ausgleichen. Im Gegenteil. Das Tarifarchiv erwartet nach 2021 auch in diesem Jahr einen weiteren und zwar heftigen Verlust bei den Reallöhnen.

Tariflöhne können nicht mithalten

In ihrer Halbjahresbilanz berücksichtigen die Forscher der Hans-Böckler-Stiftung einmal die Tarifabschlüsse, die die Gewerkschaften schon im vergangenen Jahr aushandelten. Und sie rechnen dazu die Tarifverträge, die in diesem Jahr bereits abgeschlossen wurden. Macht ein Plus von im Schnitt 2,9 Prozent.

Doch das Minus ist größer. Die momentane Inflation sorgt dafür, dass die Einkommen real um 3,6 Prozent sinken, so stark wie schon lange nicht mehr. In den 2010er Jahren hatten die Tariflöhne laut Studie deutlich zugelegt. Auch während der Pandemie sorgte eine niedrige Preissteigerung für steigende Reallöhne in vielen Branchen.

Gewerkschaften versuchen gegenzusteuern

Auch Wirtschaftsforscher und selbst die Europäische Zentralbank hatten im letzten Jahr noch lange eine sinkende Inflationsrate vorausgesagt. Sie mussten sich korrigieren. Bei den damals von den Gewerkschaften ausgehandelten Einkommen für dieses Jahr ist das nicht möglich. Bei den Tarifverträgen, die bisher 2022 abgeschlossen wurden, haben die Gewerkschaften versucht gegenzusteuern.

Aber mit im Schnitt 4,5 Prozent können auch sie die viel höheren Preissteigerungen nicht ausgleichen – mit einigen Ausnahmen. Gerade in den Branchen mit eher niedrigen Löhnen gelang ein Ausgleich wie im Hotel- und Gaststättengewerbe in Bayern, im Gebäudereinigungshandwerk oder der Leiharbeit. Hier spielen für die Studienautoren außer der Erhöhung des Mindestlohnes ab Oktober auf zwölf Euro auch der Fachkräftemangel eine Rolle.

Lohn-Preisspirale lässt sich nicht erkennen

Nicht nur für die Böckler-Stiftung steht fest, dass die weiteren Tarifrunden in diesem Jahr nicht leicht werden dürften. Das trifft auch große Branchen wie die Chemische Industrie oder die Metall- und Elektroindustrie. Auch dort dürfte es schwerfallen, die hohe Inflation voll auszugleichen. Die Tarifpolitik sei da überfordert.

Die Gewerkschaften setzen auf weitere Maßnahmen des Staates, um gerade die Beschäftigten mit niedrigen Einkommen noch weiter zu entlasten. Eines sehen die Forscher des Tarifarchives auf jeden Fall entkräftet: die von der Wirtschaft viel beschworene Lohn-Preis-Spirale, die durch hohe Forderungen der Gewerkschaften ausgelöst werden könnte, habe es nicht gegeben.

Inflation frisst Ersparnis der Deutschen auf

Wem das Einkommen nicht mehr reicht, um die täglichen Ausgaben zu bestreiten, der geht an das Ersparte – vorausgesetzt natürlich, er hat überhaupt etwas auf der hohen Kante. Laut einer Studie des Münchner ifo-Institutes hat die Inflation aber das in Corona-Zeiten zurückgelegte Geld inzwischen aufgezehrt. Das würden die Bilanzen der Banken zeigen.

Die Überschusseinlagen seien demnach bis zum Ende des ersten Quartals 2022 fast vollständig abgebaut worden. Und im zweiten Vierteljahr setzte sich diese Entwicklung in beinahe unverändertem Tempo fort. Damit dürfte feststehen: Der private Konsum wird als Konjunkturmotor erst einmal ausfallen.