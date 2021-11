Deutsche Banken rechnen mit anhaltend hoher Inflation

In der Finanzbranche mehren sich angesichts steigender Inflationsraten Forderungen nach einem Ende der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank (EZB).

Der Bundesverband deutsche Banken (BdB) und sein Präsident Christian Sewing berichten von Kundengesprächen, wonach die meisten privaten Anleger inzwischen fest mit anhaltenden Preissteigerungen rechnen. Die Geldpolitik müsse deshalb eher früher als später mit höheren Zinsen gegensteuern, so der Deutsche Bank-Chef auf der Frankfurter "Euro Finance Week".

Forderung nach höheren Zinsen

Für November wird in Deutschland eine Inflationsrate von fünf Prozent erwartet. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW befragte 150 Experten, die davon ausgehen, dass die Inflation im Euroraum auch in den nächsten zwei Jahren über der EZB-Zielmarke von zwei Prozent liegen wird. Solche höheren Inflationserwartungen haben sich Sewing zufolge inzwischen stark verfestigt, was alleine schon zu steigenden Preisen führen könne.

EZB erwartet ab 2022 Inflation unter zwei Prozent

Notenbanken wie die EZB rechnen dagegen ab dem nächsten Jahr mit einem Rückgang der Inflation unter die wichtige Marke von zwei Prozent, weil sich der Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise so nicht wiederholen dürfte. Die Diskussion dreht sich nun darum, auf welchem Niveau sich der Preisanstieg einpendelt. Mit einer so niedrigen Inflation wie vor der Corona-Krise rechnet derzeit niemand.