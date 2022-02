Inflation bleibt weiter auf hohem Stand

Schlechte Nachrichten für Verbraucher und Sparer: Eine durchgreifende Entspannung an der Preisfront scheint vorerst nicht in Sicht. Angeheizt von einem weiteren Energiepreissprung legten die Verbraucherpreise in Deutschland im Januar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent zu. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Freitag eine erste Schätzung. Im Dezember 2021 hatte die Teuerungsrate bei 5,3 Prozent gelegen.

Höhere Energiepreise gleichen Mehrwertsteuereffekt weitgehend aus

Preistreiber Nummer eins bleibt die Energie: Sie verteuerte sich im Januar um mehr als 20 Prozent zum Vorjahr. Im Dezember waren die Energiepreise noch nicht ganz so stark gestiegen. Für den Präsident des Statistischen Bundesamts, Georg Thiel, haben Kraftstoffe, Heizöl, Erdgas und Strom damit den Mehrwertsteuereffekt abgelöst. Bis Dezember hatte die Rückkehr zu den alten Mehrwertsteuersätzen den Anstieg der Verbraucherpreise am stärksten bestimmt. Nun seien bei den Energieprodukten neue Faktoren dazugekommen wie die CO2-Abgabe und höhere Netzentgelte beim Strom. So habe die gesunkene EEG-Umlage den Strompreis nur leicht abfedern können.

Etwas weniger Inflation gab es bei den Nahrungsmitteln, die aber im Januar immer noch fünf Prozent mehr kosteten als ein Jahr zuvor. Besonders teuer waren zum Jahreswechsel frisches Gemüse und Molkereiprodukte wie Butter. Bei den Dienstleistungen zogen die Preise um knapp drei Prozent an, bei den Nettokaltmieten waren es im Schnitt 1,4 Prozent. Auf die Mieter kommen aber deutlich höhere Nebenkosten wegen der Energiepreise zu.

Ökonomen erhöhen Inflationsprognose auf bis zu vier Prozent

Angesichts des weiteren Preisanstiegs zu Beginn des neuen Jahrs haben viele Wirtschaftsforscher und auch die Bundesregierung ihre Inflationsprognosen für 2022 deutlich nach oben angepasst. So rechnet das ifo-Institut in München inzwischen mit durchschnittlich 4,0 Prozent höheren Verbraucherpreisen in diesem Jahr. Den Hauptgrund dafür sieht das ifo darin, dass viele Unternehmen wegen gestiegener Kosten wie für Energie und Vorprodukte jetzt ihre Preise erhöhen werden. Das ergab eine Umfrage bei zahlreichen Firmen.

Politische Faktoren wie die Ukraine-Krise entscheidend für Preisentwicklung

Wie es aktuell weitergeht, ergibt sich aus dem direkten Monatsvergleich des Statistischen Bundesamts. Von Dezember auf Januar sind die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent weiter gestiegen.

Die Entwicklung der Energiepreise, die dabei die wichtigste Rolle spielen, hängt stark mit dem Konflikt in der Ukraine zusammen. An den Märkten befürchtet man, dass Russland im Fall von harten Wirtschaftssanktionen nach einem möglichen Einmarsch in die Ukraine die Gaslieferungen nach Europa einstellen könnte. Das könnte Industrie und Verbraucher vor große Probleme stellen, nicht nur beim Heizen mit Gas sondern auch bei der Stromproduktion, die im Winter verstärkt mit Gaskraftwerken erfolgt.