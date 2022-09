Inflation bei zehn Prozent – In Bayern sogar noch höher

Das Statistische Bundesamt hat mit 10,0 Prozent eine erste Schätzung der Inflation abgegeben. Das heißt, dass der sogenannte "statistische Warenkorb" im September 2022 um zehn Prozent teurer ist als im September 2021. In Bayern lag der Preisanstieg mit 10,8 Prozent erneut über dem bundesweiten Durchschnitt.

Inflation erstmals seit den 50er-Jahren zweistellig

Das Statistische Bundesamt meldete einen Anstieg der Verbraucherpreise binnen vier Wochen um 1,9 Prozent. Die Jahresrate kletterte von 7,9 auf 10,0 und ist damit erstmals seit den 50er Jahren wieder zweistellig. Seit der Wiedervereinigung ist es der höchste je gemessene Wert.

Analysten hatten im Schnitt mit 9,4 Prozent gerechnet, halten aber in den nächsten Monaten durchaus zweistellige Werte für möglich – wegen der enorm steigenden Energiepreise. Der Volkswirt Michael Heise von HQ Trust meint, es sei zu erwarten gewesen, dass der Wegfall der staatlichen Preisermäßigungen für Kraftstoffe und den Personennahverkehr die Inflationsrate im September würde ansteigen lassen:

"Die schlechte Nachricht ist, dass die Preise auch ohne diesen Effekt weiter angestiegen sind, was nicht zuletzt auf höhere Lebensmittelpreise zurückzuführen ist. Die hohe Inflation wirkt wie eine Vollbremsung für die Konjunktur." Michael Heise, HQ Trust

Zehn Prozent voraussichtlich noch nicht der Höhepunkt der Inflation

Auch Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hält einen weiteren Anstieg der Verbraucherpreise für wahrscheinlich, der Höhepunkt sei leider noch nicht erreicht: "In den kommenden Monaten wird es noch weiter aufwärts gehen. Vor allem die hohen Gaspreise im Großhandel dürften bis ins Jahr 2023 hinein an die Privathaushalte weitergegeben werden." Das sei der Hauptgrund, warum die meisten Wirtschaftsprognosen von einer Rezession im Winter ausgingen, so Dullien. Den Haushalten bleibe bei schwindender Kaufkraft einfach nicht genug Geld, um ihr Konsumniveau aufrecht zu erhalten.

Finanzmarktexperten rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank EZB zur Bekämpfung der Inflation den Leitzins weiter erhöhen wird:

"Alles in allem scheint damit der Gipfel der Inflationsentwicklung noch nicht erreicht zu sein. In den kommenden Wintermonaten können Raten von über 12 Prozent nicht ausgeschlossen werden. Dies verstärkt den Druck auf die Europäische Zentralbank, auf ihrer Oktober-Sitzung die Leitzinsen erneut um 75 Basispunkte zu erhöhen." Ulrike Kastens, DWS

Bayern erneut ganz vorne mit 10,8 Prozent

Noch stärker als im Bundesdurchschnitt war der Preisanstieg vor allem in Bayern, wo Energie im Schnitt noch teurer ist als in anderen Ländern. Bundesweit stiegen die Energiepreise insgesamt um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neben den Preisen für Strom, Gas und Kraftstoffe waren es diesmal auch die Fahrpreise im Bahnverkehr, die einen Sprung nach oben machten.

Energiepreise und Lebenshaltungskosten zwingen zum Konsumverzicht

Wie Verbraucher reagieren, und ihren Konsum einschränken, hat der Handelsverband HDE untersucht. In den Umfragen machten sich zwei Drittel der Befragten Sorgen wegen ihrer Energiekosten in bevorstehenden Winter und kaufen deshalb sparsamer ein, so der HDE. 60 Prozent der Verbraucher verzichten demnach auf bestimmte Produkte, achten verstärkt auf Sonderangebote und richten sich generell darauf ein, in nächster Zeit mit weniger Geld auszukommen.

Da der private Konsum den größten Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung im Bruttoinlandsprodukt hat, ist ein Rückgang des Wachstums in einer solchen Situation praktisch nicht zu vermeiden. Wie stark die deutsche Wirtschaft in diesem Winter schrumpfen wird, hängt auch von staatlichen Gegenmaßnahmen ab, mit denen die Folgen der hohen Energiepreise abgemildert werden.