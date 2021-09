Inflation auf 28-Jahreshoch

Wer auf das Auto angewiesen ist, aber kein E-Auto hat, sondern Sprit tanken muss, der spürt die Teuerung seit einiger Zeit schon schmerzlich im Portemonnaie: Die Inflation ist derzeit so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr.

Preistreiber: Kraftstoff, Heizöl

Die Preise für Kraftstoffe haben im Vorjahresvergleich um fast 27 Prozent angezogen. Heizöl verteuerte sich gar um gut 57 Prozent. Insgesamt war die Energie der größte Preistreiber im August mit einem Plus von 12,6 Prozent. Aber auch Nahrung und Gebrauchsgüter haben sich verteuert. Das hat die Verbraucherpreise hierzulande mit plus 3,9 Prozent im August so stark steigen lassen wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr.

Höhere Inflation zuletzt 1993

Eine höhere Inflationsrate hatte es zuletzt im Dezember 1993 gegeben mit einem Anstieg von 4,3 Prozent. Ein Grund dafür ist ein sogenannter Basiseffekt, der auf die Corona-bedingte Senkung der Mehrwertsteuersätze im Juli 2020 zurückzuführen ist, erklären die Statistiker. Dazu komme der Preisverfall der Mineralölprodukte im vergangenen Jahr und damit ebenfalls eine sehr niedrige Vergleichsbasis. Zudem wurde zu Jahresbeginn die CO2-Abgabe eingeführt.

Inflation wird zunächst weiter ansteigen

In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate weiter steigen in Richtung vier bis fünf Prozent. Erst im nächsten Jahr, wenn der Basiseffekt verpufft ist, werde sie wieder deutlich nachgeben, so schätzen die Experten.