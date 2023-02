Inflation 2023: Was kommt noch auf uns zu?

Mit 8,7 Prozent liegt die Teuerungsrate für Januar 2023 in Deutschland weit über den Schätzungen der meisten maßgeblichen Wirtschaftsforschungsinstitute und Sachverständigen, deren Durchschnitt für 2023 bei 7,8 Prozent liegt. Bleibt die Inflationsrate über das ganze Jahr so hoch? Ein Ausblick.

Zum Artikel: "So viel Einfluss hat die EZB auf unser Leben"

Wo steht Deutschland bei der Inflation?

Im EU-Vergleich fällt auf, dass mit geschätzten 7,5 Prozent für Deutschland die höchste Teuerungsrate unter den EU-Gründerstaaten vorhergesagt wird. Frankreich (4,4 Prozent) und sogar Italien (6,6 Prozent) liegen laut Herbstprognose der EU-Kommission darunter. Allerdings wird es demnach 2023 osteuropäische Beitrittsstaaten wie Ungarn (14,8 Prozent), Slowakei (13,9 Prozent) und Polen (13,8 Prozent) noch weitaus härter treffen.

Im globalen Maßstab sind jedoch auch diese Extremwerte noch moderat, schaut man nach Südamerika (+25 Prozent) oder Afrika (32-35 Prozent). Daraus kann jedoch keine Entwarnung für Westeuropa abgeleitet werden. Denn auch Inflationsraten von sechs bis neun Prozent, wie sie in diesem Jahr für Deutschland prognostiziert werden, bergen gefährliche Zerstörungskraft. "Im Extremfall wird die arbeitsteilige Wirtschaft gefährdet, weil Geld seine Tauschfunktion verliert", so der Ökonom Hans-Werner Sinn.

Hochinflation: Ausreißer oder gekommen, um zu bleiben?

Die gute Nachricht: Alle maßgeblichen Inflationsprognosen gehen von einem schrittweisen Rückgang in den Folgejahren aus. Ob die momentane Hochinflation tatsächlich eine Episode bleibt, ist jedoch mit den vorliegenden Daten nicht zu entscheiden. Auch wenn Preisrückgänge bei Energie (Gas und Rohöl) sowie Lebensmitteln (Butter) medienwirksam für Erleichterung sorgten, ist das noch keine Trendumkehr. Denn die Preise anderer Produktgruppen steigen laut ifo-Analysen bereits seit 2022 auf breiter Front.

Diese sogenannte "Kerninflationsrate" wird für 2023 auf 4,9 Prozent geschätzt. Schon Ende 2022 hatten sich laut ifo-Berechnungen 98 von 109 Produkten im Verbraucherpreisindex um mehr als vier Prozent verteuert. Anders ausgedrückt: Auch billigeres Heizen und Essen drückt die Inflation bei Weitem nicht auf das von der Europäischen Zentralbank gewünschte Ziel von etwa zwei Prozent. Seit einiger Zeit erhöhen deshalb die Notenbanken weltweit die Zinsen.

Dennoch glauben viele professionelle Marktbeobachter nicht an eine Fortsetzung dieser Form der Inflationsbekämpfung, weil die Risiken für die Konjunktur einfach zu hoch werden. Warnendes Beispiel ist der aktuell massive Einbruch der deutschen Baukredite, die sich viele Immobilieninteressierte wegen der kurzfristig schnell gestiegenen Zinsen nicht mehr leisten können. Mittlerweile liegt in den USA und der Eurozone der Preis für langfristige Kredite (das sind "die Zinsen") unter denen für kurzfristige.

Die Kreditmarktteilnehmer rechnen also damit, dass die Zentralbanken die Leitzinsen auf lange Sicht wieder senken. Sollte das tatsächlich so kommen, wird das Zinsniveau niedriger sein, als zur Inflationsbekämpfung notwendig und folglich die Inflation höher als angepeilt. In den kommenden Monaten ist also sehr genau darauf zu achten, was die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank tun und wie sie es begründen.

Folgen für die Verbraucher

Zumindest das Weiterdrehen an der Preisschraube hat sich verlangsamt, so die Konjunkturforscher des ifo-Instituts. Doch selbst wenn der Scheitelpunkt der Teuerungswelle erreicht sein sollte, bleiben ungesund schwankende Energiepreise eine ständige Gefahr für Preisschocks. Mit Zeitverzögerung wird dies bei den Heizkostenabrechnungen im Jahresverlauf deutlich werden.

Auch staatliche Eingriffe wie die Strompreisbremse oder das 49-Euro-Ticket haben ihre Schattenseiten. Denn staatlich festgelegte Höchstpreise für knappe Güter zerstören Anreize für Unternehmen zur Produktion und schwächen damit das Angebot. Mit solcher Preiskontrollpolitik lasse sich zwar die Inflationsstatistik verschönern, doch Rationierung, Willkür, Aufsicht, Vorschriften und bei Missachtung Bestrafung wären die chaotischen Folgen, so der Bayreuther Inflationsforscher Thorsten Polleit.

Was sind in dieser Ausgangslage Frühwarnzeichen für demnächst teilweise leere Supermarktregale, fehlende Ersatzteile oder Arzneimittel? Etwa bei Nahrungsmitteln oder Rohöl, Kohle und Erdgas lohnt der Blick auf den Rohstoffindex des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts HWWI. Der vom Statistischen Bundesamt monatlich ermittelte Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte signalisiert als erprobter Vorbote, wie sich die Endverbraucherpreise entwickeln.

Perspektiven für Kapitalanleger

Kassenhaltung, also der relativ risikolose Besitz von Bargeld oder auf Bankkonten, macht die Sparer ärmer. Bei der Suche nach Alternativen werden gerne Aktien empfohlen. Damit sich das höhere Risiko solcher Wertpapiere auszahlt, müssen Investoren jedoch eine Rendite erzielen, die über der Inflationsrate liegt - und zwar nach Steuern. Denn der Staat besteuert angefallene Gewinne prozentual und profitiert somit von den durch Inflation erzwungenen Risiken, die vorsichtige Sparer normalerweise nicht eingehen würden.

Ob es in Deutschland aufgrund konstant höherer Inflation zu einer Massenflucht in Aktien kommt, bleibt abzuwarten. Für Edelmetalle wie Gold werden tendenziell stark steigende Preise prognostiziert. Dies liegt zum einen an der massiven weltweiten Nachfrage durch Notenbanken, die ihre Bestände aufstocken. Zudem trifft auch starke private Nachfrage auf ein relativ knappes Angebot der Minenproduktion, so der Branchenverband World Gold Council für 2023.

Auch die Flucht in Immobilien ist mit hohen Risiken behaftet. Abgesehen von den Unsicherheiten bei der künftigen Wertentwicklung sorgen auch stark erhöhte Sanierungsvorschriften in der EU für eine Neubewertung von Investitionsvorhaben. Unter anderem auch deshalb haben die Banken ihre Anforderungen bei der Baukreditvergabe drastisch verschärft.

Was erwartet Arbeitnehmer und Unternehmen?

Kommt die Zinserhöhungspolitik zum Stillstand, dann verfestigen sich wahrscheinlich die Inflationserwartungen in der Bevölkerung. Das dürfte in den anstehenden Tarifrunden 2023 auch deutlich werden. Einen Vorgeschmack gibt der laufende Konflikt bei der Post: Die Gewerkschaft Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld für die 160.000 Tarifbeschäftigten. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will ebenfalls für diese Schlüsselbranche "einen kräftigen Schluck aus der Pulle" in zweistelliger Höhe. Für das bayerische Kfz-Gewerbe verlangt die IG Metall 8,5 Prozent mehr. Textilindustrie, Einzelhandel, Groß-und Außenhandel werden mit ihren Forderungen noch in diesem Jahr folgen.

Die hitzige Stimmung bei der Lohnfindung erklärt sich mit einem Blick auf die Reallohnentwicklung. Laut statistischem Bundesamt sind die Reallöhne in Deutschland 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken, weil höhere Löhne die Inflation nicht ausgleichen konnten.

Die Lohndynamik könnte laut ifo-Institut auch durch Fachkräftemangel begründet und zu weiteren Zweitrundeneffekten bei der Inflation führen. Kommt es zu der gefürchteten Lohn-Preis-Spirale, werden auch Miet-oder Kreditverträge zwangsläufig angepasst werden müssen.

Und es trifft auch die Unternehmen. Sie können schwerer kalkulieren, weil ihre Produktionskosten stärker steigen als die späteren Erlöse, die durch fortschreitende Inflation niedriger ausfallen. Es wird Verlierer-und Gewinnerbranchen geben. Die Diskussion um die riesigen Gewinne der Mineralöl-Industrie zeigt aber auch, wie schwierig hier eindeutige Aussagen zu treffen sind.

Als Steuerzahler sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen betroffen. Unternehmen müssen Gewinne voll versteuern, obwohl deren Wert im Vergleich zu den vorangegangenen Investitionen gesunken ist. Arbeitnehmer werden durch Lohnerhöhungen höher besteuert, sodass am Ende weniger Netto vom Brutto bleibt. Mit 10,9 Milliarden Euro hat diese kalte Progression Steuerbürger 2022 belastet, so aktuelle Berechnungen des ifo-Instituts.

Der Steuerstaat ist so betrachtet gleichzeitig Inflationstreiber und Inflationsgewinner. Der Bund der Steuerzahler fordert daher künftig eine faire, inflationsorientierte jährliche Anpassung von Steuertarifen und Freigrenzen zum Beispiel bei Einkommen oder Erbschaft.

Sollte es gar im Zuge des Ukraine-Konflikts zu einer Art Kriegswirtschaft kommen, wie sie jüngst der CSU-Europapolitiker Manfred Weber gefordert hat, wird dies nach Ansicht von Ökonomen zur weiteren Geldschöpfung aus dem Nichts und damit weiter steigender Inflation führen.

Folgen für die Wirtschaftspolitik

Der Staat mit seiner Regulierungsmacht ist dabei entscheidend. Neben den Notenbanken, die mit gesetzlichem Monopol an den Geldschleusen sitzen, wird die staatliche Inflationsbekämpfung 2023 zum internationalen Konfliktthema. Mit ihrem milliardenschweren "Inflation Reduction Act" unterstützt die Biden-Regierung aktiv US-Unternehmen durch Schutzzölle und Steuererleichterungen zulasten ausländischer Wettbewerber. Daran wird sich auch nicht viel ändern, wie die jüngste Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte.

"Passt es zu der EU, vor diesem Hintergrund Bittsteller zu sein bei einem Partner, der Regeln missachtet?", fragt diesbezüglich der Ökonom Folker Hellmeyer. Die Präsidentin des Wirtschaftsrats der Union und CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler hält Vergeltungsmaßnahmen wie den "Green Deal Industrieplan" der EU für ungenügend und befürchtet ein Abwandern von Unternehmen in die USA als Folge von Subventionswettlauf und niedrigeren Energiekosten.

Fachleute wie ifo-Inflationsprognostiker Sascha Möhrle fürchten dabei, dass Notenbank und Regierung bei der Steuerung der Konsumenten-Nachfrage nicht an einem Strang ziehen. Die Gefahr: Einerseits würden Zinserhöhungen die inflationstreibende Nachfrage dämpfen, andererseits befeuere der Staat sie wieder mit Subventionen.

All das zeigt, wie schwierig und widersprüchlich die Inflationsbekämpfung durch Wirtschaftspolitik heuer und den Folgejahren noch werden kann.