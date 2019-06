Infineon will mit Milliardenübernahme in Top Ten der Chipbranche

Wie Infineon mitteilt, ist der Vertrag mit den Chefs von Cypress Semiconductors unterschrieben. Nun müssen noch die US-Aktionäre und verschiedene Behörden zustimmen. Die Amerikaner sind Spezialisten für sogenannte Mikrokontroller, die zum Beispiel in Touchdisplays bei Entertainment- und Navigationssystemen in Autos Verwendung finden.

Infineon will mit Zukauf Automobilgeschäft stärken

Weitere Produkte sind für das Autonome Fahren wichtig. Infineon will mit dem Zukauf sein größtes Standbein, das Automobilgeschäft, stärken. In der weltweiten Halbleiterbranche gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Übernahmen. Infineon war das letzte Mal 2015 aktiv, als für drei Milliarden Dollar das US-Unternehmen International Rectifier gekauft und erfolgreich integriert wurde.

Für Infineon ist es die größte Übernahme der Firmengeschichte

Die aktuelle Übernahme ist mit einem Volumen von rund zehn Milliarden Dollar gut dreimal so groß und soll teilweise über eine Kapitalerhöhung finanziert werden. Cypress ist mit 6.500 Mitarbeitern und rund zwei Milliarden Dollar Umsatz deutlich kleiner als die künftige Münchner Muttergesellschaft.