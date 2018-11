Infineon wächst weiter und investiert massiv in seine Standorte

Egal ob Regensburg, Dresden, Villach in Österreich oder Kulim in Malaysia – die Fabriken von Infineon arbeiten am Anschlag. Der Münchener Chiphersteller hat das Luxusproblem, Kunden inzwischen wochen- oder monatelang vertrösten zu müssen.

Der Hunger der Autoindustrie auf Chips von Infineon

Die Nachfrage wächst in nahezu allen Geschäftsbereichen rasant: Sowohl bei der Antriebssteuerung von herkömmlichen Autos als auch Elektrofahrzeugen, bei Technologien rund ums autonome Fahren, bei Industrieanlagen oder digitalen Helfern wie Mobiltelefonen. Infineon baut deshalb seine Fertigung massiv aus.

Start des Neubaus von Infineon in Villach für 1,6 Milliarden Euro

Am Wochenende startete im österreichischen Villach die Erweiterung des dortigen Werkes. 1,6 Milliarden Euro will Infineon in die Fertigung in Kärnten stecken – das ist die größte Investition in Europas Chip-Industrie seit Jahren.

Know-How von Infineon bleibt in Europa

Damit bricht der Konzern auch mit dem Branchentrend, neue Fabrikhallen vor allem in Asien zu bauen. Bei Infineon heißt es, man setze auf die Nähe zur Zentrale in München und zu den deutschen Schwester-Standorten.

In der Branche ist aber auch zu hören, Infineon wolle sein Know-How schützen, was bei einem Werk zum Beispiel in China kaum möglich sei.