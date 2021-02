Infineon profitiert vom Halbleiter-Boom

Bedarf nach Chips steigt weiter

Den Herstellern von Halbleitern geht es derzeit ähnlich wie im vergangenen Frühjahr den Produzenten von Toilettenpapier: Sie können gar nicht so schnell liefern, wie ihnen die Ware aus den Händen gerissen wird. Mit dem Unterschied, dass der Chip-Boom nach Einschätzung von Experten kein Strohfeuer ist. Wirtschaft und Alltag werden immer digitaler, und damit steigt der Bedarf nach Halbleitern nachhaltig.

Hauptabnehmer Autoindustrie

Beispiel Auto-Industrie: Dort hat sich der Markt nach dem Corona-bedingten Einbruch des vergangenen Frühjahrs schneller erholt als gedacht. Allein das treibt den Absatz. Dazu kommt, dass mit jeder neuen Fahrzeug-Generation die Anzahl der Chips pro Auto steigt, insbesondere Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind regelrecht gespickt mit Sensoren und elektronischen Steuereinheiten. Aber auch in der Industrie, in Handys und Ladegeräten sowie in Ausweisen und Bezahlkarten steigt der Bedarf rasant.

Prognose für 2021 angehoben

Infineon-Chef Reinhard Ploss sieht sich in diesen Märkten gut positioniert. Ploss erhöhte mit Vorlage des Quartalsberichtes auch die Jahresprognose. Zudem soll ein neues Infineon-Werk im österreichischen Villach noch in diesem Sommer und damit früher als erwartet den Betrieb aufnehmen