Infineon plant milliardenteure neue Chipfabrik in Deutschland

Bei Infineon ist ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/2022 zu Ende gegangen - mit einem sprunghaften Anstieg der Umsätze und einer knappen Verdoppelung des Gewinns auf 2,2 Milliarden Euro. Nun will man im Konzern die Weichen für weiteres Wachstum stellen. Im Mittelpunkt stehen Pläne für eine neue Fabrik in Deutschland: eine bis zu fünf Milliarden Euro schwere Investition in Dresden. Dort betreibt Infineon bereits Werke: für Konzernchef Jochen Hanebeck ein wichtiger Faktor für die neue Investition.

Dresden bietet beste Rahmenbedingungen für weitere Chipfabrik

Denn man könne auf dem Bestehenden aufbauen, so Hanebeck. Dresden habe hervorragende Randbedingungen. Es sei das größte Halbleiter-Ökosystem in Europa. "Wir haben dort schon einen großen Standort, wir haben dort sehr viel Kompetenz. Es geht immer schneller, einen vorhandenen Standort auszubauen. Und es macht kommerziell viel Sinn. Und deswegen fiel uns die Entscheidung für Dresden zu planen sehr leicht."

Infineon erwartet hohe Subventionen

Noch sind die Pläne nicht in trockenen Tüchern. Bei Infineon macht man die Milliarden-Investition auch davon abhängig, dass es – wie international üblich – Subventionen für die Erweiterung gibt. Weltweit liefern sich nämlich Staaten einen knallharten Wettbewerb darum, mit Fördergeldern High-Tech-Ansiedelungen anzulocken. In der Vergangenheit unterlagen europäische Standorte deswegen oft Konkurrenten in Fernost, wo die Regierungen hohe Subventionen ausschütteten.

Inzwischen hat in Europa ein Umdenken stattgefunden. So konnte man zuletzt den US-Chipkonzern Intel auch dank erheblicher Fördermittel nach Magdeburg holen. In der Branche heißt es deswegen, eine Einigung für die neue Infineon-Fabrik in Dresden sei sehr wahrscheinlich, da sowohl Brüssel als auch Berlin die Chip-Herstellung als eine kritische Schlüssel-Industrie für Deutschland und Europa sehen.

Infineon will rentabler werden

Bei der Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 kündigte Vorstandschef Jochen Hanebeck außerdem weiteres Wachstum an. Er erwartet weltweit eine anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern. Globale Trends wie die Dekarbonisierung und Digitalisierung sorgen demnach für einen "strukturell steigenden Halbleiterbedarf", von dem das Unternehmen profitieren will.

So geht Hanebeck von einem jährlichen Umsatzwachstum von zehn Prozent aus. Außerdem soll die Rendite deutlich steigen. Hatte Infineon bisher eine Marge von 19 Prozent als Ziel ausgegeben, sollen künftig von 100 Euro Umsatz sogar 25 Euro operativer Gewinn hängen bleiben. Möglich machen sollen dies unter anderem Fortschritte in der Fertigungstechnik sowie neue Produkte.