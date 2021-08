Infineon: Nachfrageboom trifft auf "angespannte Liefersituation"

Infineon hat auch im abgelaufenen Quartal vom weltweiten Boom der Halbleiter-Industrie profitiert. Der Chipkonzern aus Neubiberg bei München steigerte seinen Umsatz im Jahresvergleich um ein Viertel - auf 2,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis hat sich dabei mehr als verdoppelt - auf knapp 500 Millionen Euro. Sorgen bereiten dem Unternehmen allerdings die Lieferschwierigkeiten.

Lieferprobleme belasten Infineon schwer

Denn zum einen gibt es gerade eine riesige Nachfrage – zum anderen aber auch große Lieferprobleme. Für Infineon ist die Situation auf dem Weltmarkt seit Monaten schwierig. Deutschlands größter Chipkonzern hat zwar im abgelaufenen Quartal einen Umsatzsprung und eine hohe Rendite erwirtschaftet. Doch es wäre wohl noch mehr drin gewesen, hätte nicht die Corona-Pandemie das Unternehmen ausgebremst.

In einigen asiatischen Ländern sind die Infektionszahlen in den vergangenen Monaten rasant gestiegen, Regierungen verhängten teilweise Lockdowns und strenge Quarantäne-Regeln. So musste Infineon die Produktion an seinem großen Standort Melaka in Malaysia einschränken. Auch ein Sturm im vergangenen Winter in den USA hat immer noch Nachwirkungen auf die Produktion.

Situation für Infineon ist "herausfordernd"

Die Situation sei herausfordernd, so Konzernchef Reinhard Ploss. Die Vorräte seien auf einem historischen Tiefstand, Chips gingen aus der Fertigung direkt in die Endanwendungen. Man tue alles, was möglich sei, um so viel wie möglich liefern zu können. "Daneben sorgen wir kontinuierlich für zusätzliche Kapazitäten." Ploss hofft darauf, dass sich die Lage im jetzt laufenden Quartal entspannt. Helfen soll eine neue Chipfabrik im österreichischen Villach, die im September eröffnet wird.

Die Corona-Pandemie hat einen weltweiten Digitalisierungs-Schub ausgelöst, der die Chip-Nachfrage massiv ankurbelt. Dazu kommen Nachhol-Effekte, nachdem die Lieferketten in der Corona-Krise ins Stocken geraten waren.