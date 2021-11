Infineon mit Rekordjahr

Infineon profitiert von der weltweiten Chipkrise. Nicht nur der Umsatz ist kräftig gestiegen, sondern auch das Ergebnis. Unter dem Strich verdiente der Münchner Konzern mehr als 1,1 Milliarden Euro. Damit hat sich der Gewinn im Jahresvergleich mehr als verdreifacht.

Vorstand mit gemischten Gefühlen

Auch wenn Infineon sein Geschäftsjahr mit Rekorden abgeschlossen hat – Konzernchef Reinhard Ploss dürfte die Jahresbilanz wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Denn auf der einen Seite profitiert der bayerische Halbleiter-Konzern von einer anhaltend hohen Nachfrage, zum Beispiel aus der Autoindustrie, aber auch von Herstellern von Elektronik-Geräten wie Smartphones. Auf der anderen Seite leidet auch Infineon unter Problemen in der Lieferkette. So sorgten im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl Wetter-Kapriolen als auch Corona-bedingte Lockdowns zeitweise für Produktions-Unterbrechungen.

Es wäre mehr möglich gewesen

Das heißt, Infineon konnte sein Potential nicht voll ausschöpfen, und das in Zeiten, in denen die Kunden den Chip-Herstellern ihre Produkte geradezu aus der Hand reißen. Angesichts dieser Entwicklung hatte Infineon zuletzt die Eröffnung eines neuen Werkes im österreichischen Villach vorgezogen und will weiter massiv in den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten investieren. Für das gerade angelaufene Geschäftsjahr erwartet der Konzern erneut deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn.

Vorstand bleibt dennoch zuversichtlich

Angesichts des anhaltend hohen Bedarfs an Halbleitern für die zunehmend energieeffiziente und vernetzte Welt erwarten wir ein starkes Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz soll den Prognosen nach auf rund 12,7 Milliarden Euro steigen, plus oder minus eine halbe Milliarde, wie es heißt. Dabei will Infineon auch etwas mehr verdienen als zuletzt vorhergesagt.

Insbesondere im Geschäft mit Autoherstellern und Sicherheitssystemen erwartet Infineon einen starken Anstieg. Der Autobereich ist Infineons umsatzstärkstes Segment und wuchs auch im vergangenen Jahr stark.

Der Boom machte sich auch bei den Mitarbeitern bemerkbar: Ihre Zahl stieg im Jahresvergleich um mehr als 3.600 auf 50.288. Auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende soll um 5 Cent auf 27 Cent steigen. Das ist etwas mehr als von Experten erwartet.