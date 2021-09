Infineon eröffnet neue Chipfabrik in Villach

Es ist eine der größten Investitionen in der Geschichte von Infineon: 1,6 Milliarden Euro hat die neue Fabrik in Villach gekostet, knapp 400 Arbeitsplätze wurden geschaffen, und das schneller als ursprünglich geplant. Eigentlich wollte man die Anlagen erst zum Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres in Vollbetrieb nehmen, doch die massiv gestiegene Nachfrage nach Halbleitern sorgte dafür, dass man die Eröffnung vorzog.

Bauteile, die den Stromfluss steuern

Für Infineon ist die neue Fabrik eine Vorzeige-Produktion. Dort stellt der Münchener Konzern nahezu vollautomatisch auf Basis besonders großer Silizium-Scheiben, sogenannter 300-Millimeter-Wafer, Leistungshalbleiter her. Bauteile, die den Stromfluss steuern und deshalb in vielen Produkten unerlässlich sind, sagt Infineon-Chef Reinhard Ploss: "Wenn es darum geht, einen Motor bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen zu lassen, dann muss dort Strom fließen. Und dieser Strom muss natürlich geregelt werden. Das können Leistungshalbleiter."

Der Markt für solche Bauteile wächst seit Jahren rasant, und ein Ende dieses Booms ist laut Infineon nicht absehbar. Mit der neuen Fabrik will Infineon-Chef Ploss nun dieser wachsenden Nachfrage gerecht werden.

"Infineon hat in Europa zwei große Chipfertigungen, einmal in Dresden und jetzt auch in Villach. Mit dem Werk in Villach werden wir unsere Kapazität um 30 bis 40 Prozent erhöhen. Damit können wir das Wachstum unterstützen. Die Welt wird ja immer elektrischer." Infineon-Chef Reinhard Ploss

Aus der EU-Kommission kam ausdrückliches Lob für die neue Infineon-Fabrik in Villach. Sie gilt Europas Industriepolitikern als Leuchtturm. Die Corona-Krise mit ihren unterbrochenen Lieferketten habe gezeigt, wie abhängig man sich gerade im Bereich der Halbleiter von Asien gemacht habe, und wie verwundbar dies die hiesige Industrie macht. Nun will man gegensteuern und Chip-Fertigung zurückholen oder neu aufbauen.

Intel plant riesige Fabrikanlage

Das wohl größte Projekt ist eine riesige Fabrikanlage, die der US-Branchenführer Intel in Europa plant. Zahlreiche Standorte haben sich beworben, eine Entscheidung soll bis Ende des Jahres fallen, sagte Intel-Chef Pat Gelsinger dem Bayerischen Rundfunk. Die Bauarbeiten sollen schon im kommenden Jahr starten. Oder wie Gelsinger es formuliert: "Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr Schaufeln im Boden sehen."

Weltweiter Chip-Mangel

Mittelfristig dürften all diese geplanten oder gerade fertiggestellten Anlagen auch den Chip-Mangel auf dem Weltmarkt lindern. Bis es aber soweit ist, dürften noch einige Monate oder sogar Jahre ins Land gehen. Intel-Chef Gelsinger zum Beispiel geht davon aus, dass erst 2023 wieder ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hergestellt ist.